Theo lịch thi đấu và trực tiếp U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ lần lượt chơi 3 trận tại bảng G vào cấc ngày 20/11, 23/11 và 26/11. Đáng chú ý, các trận đấu đều diễn ra ở khung giờ thuận lợi cho khán giả Việt Nam theo dõi.

Cụ thể, U17 Việt Nam sẽ ra quân gặp U17 Bỉ vào lúc 20h00 ngày 20/11 theo giờ Hà Nội. Ở lượt trận kế tiếp, U17 Việt nam sẽ gặp U17 New Zealand lúc 22h30 ngày 23/11. Tới lượt trận cuối ở bảng G, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Mali lúc 20h00 ngày 26/11.

U17 World Cup 2026 diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12/2026 tại Qatar. Giải đấu quy tụ 48 đội tuyển, được chia thành 12 bảng và tổ chức tổng cộng 104 trận đấu. Đây là kỳ U17 World Cup thứ hai áp dụng thể thức 48 đội, sau khi giải được mở rộng từ năm 2025.

Theo thể thức thi đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội. Từ vòng 32 đội trở đi, giải đấu áp dụng thể thức loại trực tiếp.

Đây là lần đầu tiên một đội tuyển U17 Việt Nam góp mặt tại VCK của một kỳ U17 World Cup. Tại giải đấu lần này, U17 Việt Nam cũng là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á giành quyền tham dự.