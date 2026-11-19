Lịch thi đấu và trực tiếp U17 World Cup 2026 hôm nay 19/11, ngày khai mạc của giải với 8 trận đấu ở lượt trận đầu tiên của các bảng từ A đến D.

Tại bảng A, chủ nhà Qatar chạm trán Panama lúc 22h30 (giờ Việt Nam). Cùng ở bảng đấu này là trận Ai Cập vs Hy Lạp lúc 23h theo giờ Việt Nam.

Bảng B diễn ra 2 trận: Hàn Quốc vs Uganda (20h30) và New Caledonia vs Ecuador (20h). Bảng C gồm 2 trận là: Argentina vs Australia (23h) và Mozambique vs Đan Mạch (22h). 2 trận đấu ở bảng D là Pháp gặp Haiti lúc 20h và Saudi Arabia đấu Uruguay lúc 21h.

Tại VCK FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đội tuyển Bỉ, New Zealand và Mali. HLV Cristiano Roland nhấn mạnh toàn đội sẽ tập trung giải quyết từng trận đấu, coi mỗi trận đều có ý nghĩa như một trận chung kết.

Theo quy định, U17 World Cup 2026 có 48 đội được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội nhất, nhì mỗi bảng (tổng cộng 24 đội) và 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp.