Lịch thi đấu và trực tiếp U17 World Cup 2026 hôm nay 20/11, 8 trận đấu tiếp theo của các bảng E, F, G, H sẽ được tổ chức vào các khung giờ từ 20h đến 23h theo giờ Việt Nam.

Ở khung 20h có các trận U17 Bỉ vs U17 Việt Nam, trận đấu được người hâm mộ nước nhà đặc biệt quan tâm, và màn so tài giữa Cuba và Tajikistan. Khung 20h30 có trận đấu giữa U17 Mali và U17 New Zealand, 2 đội bóng cùng bảng G với U17 Việt Nam.

Lúc 21h có trận đấu đáng chờ đợi giữa U17 Trung Quốc và U17 Tây Ban Nha. Khung 22h là màn so tài giữa U17 Italia và U17 Jamaica. Senegal gặp Croatia lúc 22h30 trong khi khung 23h là các trận muộn nhất trong ngày: Fiji vs Morocco và Bờ Biển Ngà gặp Uzbekistan.

Tại VCK FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đội tuyển Bỉ, New Zealand và Mali. HLV Cristiano Roland nhấn mạnh toàn đội sẽ tập trung giải quyết từng trận đấu, coi mỗi trận đều có ý nghĩa như một trận chung kết.

Theo quy định, U17 World Cup 2026 có 48 đội được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội nhất, nhì mỗi bảng (tổng cộng 24 đội) và 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp.