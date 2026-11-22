Lịch thi đấu U17 World Cup 2026 hôm nay 22/11

Theo lịch thi đấu và trực tiếp U17 World Cup 2026 hôm nay 22/11, người hâm mộ bóng đá Việt Nam và thế giới sẽ hướng sự chú ý của mình tới các trận đấu tiếp theo ở vòng bảng.

Trong ngày thi đấu hôm nay 22/11 sẽ diễn ra 8 trận đấu. Ở khung 19h30, U17 Đan Mạch sẽ gặp U17 Australia và U17 Hy Lạp so tài với U17 Panama. Trong khi đó, ở khung 20h U17 Ecuador sẽ gặp U17 Uganda.

U17 Pháp sẽ gặp U17 Saudi Arabia vào lúc 20h30. Đây là cơ hội để đại diện châu Âu giành chiến thắng, qua đó hướng tới việc giành vé đi tiếp. Trong khi đó, U17 Hàn Quốc sẽ gặp đối thủ nhẹ ký là U17 New Caledonia. Nếu giành chiến thắng, U17 Hàn Quốc sẽ có được 6 điểm sau 2 lượt trận.

U17 Argentina sau trận thua sốc trước U17 Australia sẽ gặp U17 Mozambique. Đại diện Nam Mỹ buộc phải thắng hoặc ít nhất là có điểm ở cuộc đọ sức này nếu không muốn dừng bước từ vòng bảng.

Tất cả các trận đấu này sẽ được trực tiếp trên FPT Play. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến các trận đấu đáng chú ý, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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