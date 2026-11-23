Lịch thi đấu và trực tiếp U17 World Cup 2026 hôm nay 23/11, U17 Việt Nam ra sân trận thứ hai tại giải gặp U17 New Zealand trong cuộc đọ sức diễn ra lúc 22h30.

Đây là cuộc so tài có ý nghĩa quan trọng đến sự cạnh tranh cho tấm vé vào vòng 32 đội của giải. Nếu có được chiến thắng, thầy trò HLV Roland sẽ sở hữu ưu thế lớn.

Cũng ở bảng G, Bỉ và Mali sẽ chạm trán cùng vào lúc 22h30. Do đây là 2 đội đã giành chiến thắng ở lượt trận đầu tiên nên đội nào có 3 điểm sẽ chính thức giành quyền vào vòng sau.

Tại các bảng đấu khác, Tây Ban Nha gặp Fiji, Tajikistan đấu Croatia lúc 19h30. Khung 20h có trận Uzbekistan vs Jamaica, Senegal gặp Cuba lúc 20h30, Italia chạm trán Bờ Biển Ngà lúc 21h30. Ở khung 22h có trận đấu được chờ đợi giữa U17 Morocco và U17 Trung Quốc.

Theo quy định, U17 World Cup 2026 có 48 đội được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội nhất, nhì mỗi bảng (tổng cộng 24 đội) và 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp.

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