Lịch thi đấu U17 World Cup 2026 hôm nay 24/11

Theo lịch thi đấu và trực tiếp U17 World Cup 2026 hôm nay 24/11, người hâm mộ sẽ được theo dõi 8 cuộc đối đầu hấp dẫn thuộc khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng bảng. Đáng chú ý, U17 Nhật Bản đứng trước sức ép phải giành điểm sau thất bại trước U17 Colombia.

Lịch thi đấu U17 World Cup 2026 hôm nay 24/11.

Loạt trận đầu tiên khởi tranh lúc 19h30 với hai cặp đấu U17 Costa Rica gặp U17 CH Ireland và U17 Venezuela đối đầu U17 Romania. Đến 20h00, U17 Nhật Bản sẽ chạm trán U17 Serbia trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng với đại diện châu Á.

Sau trận thua U17 Colombia, đội bóng xứ sở mặt trời mọc cần giành chiến thắng, hoặc ít nhất có điểm, để nuôi hy vọng đi tiếp. Trong khi đó, U17 Mexico sẽ so tài với U17 Cameroon vào lúc 20h30.

Lịch thi đấu tiếp tục với màn đối đầu giữa U17 CH Dominica vs U17 Chile lúc 21h30, trước khi U17 Brazil gặp U17 Tanzania vào lúc 22h00. Hai trận đấu khép lại ngày thi đấu diễn ra lúc 22h30, khi U17 Honduras chạm trán U17 Colombia và U17 Algeria đối đầu U17 Montenegro.

Tất cả 8 trận đấu trong ngày 24/11 đều được phát sóng trực tiếp trên FPT Play. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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