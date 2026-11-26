Lịch thi đấu và trực tiếp U17 World Cup 2026 hôm nay 26/11, U17 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng ở vòng bảng U17 World Cup 2026. Đối thủ của thầy trò HLV Roland sẽ là U17 Mali. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 20h.

Ảnh: VFF.

Trước trận đấu này, U17 Việt Nam có 1 điểm, tạm xếp thứ 3 trong bảng đấu của mình. Nếu có thể đánh bại U17 Mali, U17 Việt Nam sẽ giành quyền vào thi đấu vòng 32 đội.

Cùng bảng G còn có cuộc so tài giữa New Zealand và Bi cũng vào lúc 20h. Kết quả trận đấu này sẽ ảnh hưởng đến cơ hội giành vé vào vòng trong của U17 Việt Nam.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp U17 World Cup 2026 hôm nay 26/11, các trận đấu cuối cùng ở bảng E, F, H sẽ diễn ra. Ỏ bảng E, 2 trận đấu diễn ra lúc 21h là Uzbekistan vs Italia và Jamaica vs Bờ Biển Ngà.

Khung 22h có 2 trận ở bảng H: Tây Ban Nha đấu Morocco và Fiji chạm trán U17 Trung Quốc. Các trận đấu cuối cùng ở bảng F là Tajikistan vs Senegal, Croatia vs Cuba bắt đầu lúc 23h.

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