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Lịch thi đấu và trực tiếp U19 Việt Nam ở giải Panda Cup 2026

Thứ Ba, 14:00, 27/10/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp U19 Việt Nam ở giải Panda Cup 2026: Thử thách mang tên Hàn Quốc và Trung Quốc.

Giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2026 quy tụ 4 đội tuyển gồm U19 Việt Nam, U19 Hàn Quốc, U19 Tajikistan và chủ nhà U19 Trung Quốc. Giải đấu là cơ hội để các đội đánh giá lực lượng, thử nghiệm chiến thuật và chuẩn bị cho những nhiệm vụ quốc tế trong tương lai.

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U19 Việt Nam sẽ chạm trán các đối thủ chất lượng tại Panda Cup 2026 (Ảnh: Trần Tiến)

Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Trung Quốc lúc 18h35 ngày 11/11 ở trận ra quân, trước khi đối đầu Hàn Quốc lúc 14h30 ngày 14/11. Ở lượt trận cuối cùng, U19 Việt Nam sẽ chạm trán Tajikistan lúc 14h30 ngày 17/11.

Với U19 Việt Nam, giải đấu có ý nghĩa quan trọng sau kết quả không như mong đợi tại vòng loại U20 châu Á 2027. Việc đối đầu các đại diện có phong cách chơi bóng khác nhau sẽ giúp ban huấn luyện đánh giá năng lực cầu thủ, nhận diện hạn chế và tìm phương án cải thiện lối chơi.

U19 Hàn Quốc là đối thủ đáng chú ý với nền tảng đào tạo trẻ phát triển, thể lực sung mãn, tốc độ và khả năng tổ chức chiến thuật. Trong khi đó, U19 Trung Quốc có lợi thế sân nhà, còn Tajikistan mang đến thử thách riêng về cách tiếp cận trận đấu và khả năng thích ứng của các cầu thủ Việt Nam.

Ba trận đấu tại Panda Cup 2026 sẽ là dịp để U19 Việt Nam rèn luyện khả năng tranh chấp, xử lý bóng dưới áp lực và ứng phó với những phương án chiến thuật đa dạng. Những vấn đề bộc lộ trong quá trình thi đấu cũng là cơ sở để đội tuyển điều chỉnh, hướng tới sự tiến bộ lâu dài.

Lịch thi đấu của U19 Việt Nam tại Panda Cup 2026 (giờ Việt Nam)

11/11 18h35 U19 Trung Quốc vs U19 Việt Nam

14/11 14h30 U19 Việt Nam vs U19 Hàn Quốc

17/11 14h30 U19 Tajikistan vs U19 Việt Nam

 
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Lịch thi đấu chính thức của ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2027

VOV.VN - Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức công bố lịch thi đấu Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia. Đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp UAE, Hàn Quốc và Yemen ở bảng E, với các trận đấu diễn ra trong những khung giờ thuận lợi cho người hâm mộ theo dõi tại Việt Nam.

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