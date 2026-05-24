Lịch thi đấu và trực tiếp U19 Việt Nam ở giải U19 Đông Nam Á 2026.

U19 Việt Nam rơi vào bảng đấu nhiều thử thách tại giải U19 Đông Nam Á 2026 khi chung bảng với chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Trong khi đó, việc U19 Lào rút lui ngay trước lễ bốc thăm khiến thể thức tính thành tích đội nhì trở nên khắc nghiệt hơn, đẩy cuộc cạnh tranh vé vào bán kết lên mức rất căng thẳng.

Theo kết quả bốc thăm, bảng B gồm Thái Lan, Malaysia, Singapore và Brunei, còn bảng C chỉ có Australia, Campuchia và Philippines. Do bảng C chỉ còn 3 đội, BTC quy định khi xét thành tích đội nhì, kết quả đối đầu với đội cuối bảng ở bảng A và B sẽ không được tính.

Điều này khiến U19 Việt Nam gần như buộc phải cạnh tranh ngôi nhất bảng nếu muốn giành vé trực tiếp vào bán kết. Trận đấu với chủ nhà Indonesia ngày 7/6 được xem là màn so tài mang tính quyết định.

U19 Việt Nam tham dự giải với lực lượng chủ yếu là các cầu thủ sinh năm 2008, từng dự VCK U17 châu Á 2025. Đây cũng là lứa cầu thủ từng thua Indonesia 0-5 tại giải U16 Đông Nam Á 2024. Trong khi đó, Indonesia sở hữu nhiều tài năng nổi bật khi đánh bại U17 Hàn Quốc để giành vé dự U17 World Cup 2025.

Hiện tại, U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV người Nhật Bản Yutaka Ikeuchi đang tập huấn và thi đấu giao hữu tại Nhật Bản (từ ngày 18/5 đến 26/5) trước khi lên đường tham dự giải đấu diễn ra tại Medan, Indonesia từ ngày 1-13/6. Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam lần lượt gặp Timor Leste ngày 1/6, Myanmar ngày 4/6 và Indonesia ngày 7/6.