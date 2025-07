Lịch thi đấu và trực tiếp U23 Đông Nam Á hôm nay 19/7: U23 Việt Nam ra quân

Lịch thi đấu và trực tiếp U23 Đông Nam Á hôm nay 16/7, bảng B và bảng C sẽ bước vào những trận đấu ở lượt trận thứ hai. Do 2 bảng đấu này chỉ gồm 3 đội nên mỗi lượt sẽ có 1 đội được nghỉ. Ở lượt trận này, đội nghỉ ở bảng B là Campuchia trong khi Myanmar sẽ nghỉ tại bảng C.

Trận đấu tại bảng B cũng là màn so tài được nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam chờ đợi khi U23 Việt Nam ra quân trận đầu tiên gặp U23 Lào lúc 17h. Trận đấu này diễn ra trên sân Patriot ở Bekasi (Indonesia).

Với thực lực vượt trội, thầy trò HLV Kim Sang Sik được dự báo sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng, thậm chí là chiến thắng đậm.

Cũng tại sân Patriot ở Bekasi (Indonesia), lúc 20h là trận đấu tại bảng C giữa U23 Thái Lan và U23 Timor Leste.

Các cầu thủ Thái Lan dù đang ở quãng phong độ không cao nhưng nhiều khả năng sẽ không gặp nhiều trở ngại để có 3 điểm. U23 Timor Leste đã có ngày ra quân đáng khen khi hòa Myanmar 4-4 nhưng đội bóng này vẫn thể hiện nhiều hạn chế, đặc biệt là ở hàng phòng ngự.

