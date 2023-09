Lịch thi đấu và trực tiếp VCK U21 quốc gia 2023

Mới đây, Ban tổ chức giải đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu VCK U21 quốc gia 2023 tại địa phương đăng cai, đồng chủ nhà Thanh Hóa.

Theo đó, 12 đội được chia vào 3 bảng. Các đội sẽ đá theo thể thức vòng tròn 1 lượt để tính điểm, xếp hạng. 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 2 đội đứng 3 có thành tích tốt nhất sẽ góp mặt ở tứ kết.

Lá thăm may rủi đưa đương kim vô địch U21 Hà Nội nằm cùng bảng B với U21 Đà Nẵng, U21 Khánh Hòa, U21 TP.HCM. Bảng A là sự xuất hiện của đội chủ nhà U21 Thanh Hóa, U21 Viettel, U21 PVF-CAND, U21 Tây Ninh. Trong khi đó, đồng chủ nhà U21 SLNA chung bảng C với U21 Long An, U21 Kon Tum và U21 Đắk Lắk.

Trong 3 bảng đấu, bảng A được xem là “bảng tử thần” tại VCK U21 quốc gia 2023, khi có sự xuất hiện của những đội bóng rất mạnh. Chủ nhà U21 Thanh Hóa, U21 Viettel và U21 PVF-CAND hứa hẹn sẽ tạo ra những màn so tài hấp dẫn ở bảng A. Ở bảng B, U21 Hà Nội và U21 Đà Nẵng nhiều khả năng sẽ cạnh tranh quyết liệt cho 2 vị trí đầu bảng để đi tiếp vào tứ kết.

Bảng C cũng hứa hẹn sẽ rất thú vị, khi chủ nhà U21 SLNA được đánh giá là mạnh nhất và nắm lợi thế lớn để giành ngôi nhất bảng. Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ cũng sẽ đối mặt với thách thức khi chạm trán với U21 Kon Tum được xem là “ngựa ô” của giải đấu lần này. Ở vòng loại, U21 Kon Tum đã gây bất ngờ lớn khi đứng đầu bảng B, nơi có sự xuất hiện của U21 Đà Nẵng và U21 HAGL để giành vé vào VCK.

VCK giải U21 quốc gia 2023 được tổ chức tại 2 địa phương. Theo đó, bảng A và bảng B sẽ thi đấu tại Thanh Hóa, trên sân Thanh Hóa và sân Trường ĐH Hồng Đức. Tất cả các trận đấu của bảng C diễn ra tại sân Vinh, Nghệ An.