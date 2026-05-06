Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 36 Ngoại hạng Anh: Arsenal đua vô địch với Man City

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 36 Ngoại hạng Anh 2025/2026 tiếp tục chứng kiến cuộc đua vô địch giữa Arsenal và Man City. Arsenal đang có lợi thế 5 điểm và đá nhiều hơn 1 trận.

Ở vòng này. Pháo thủ sẽ đến làm khách trên sân của West Ham vào lúc 22h30 ngày 10/5. Man City sẽ thi đấu sớm hơn khi tiếp đón Brentford trên sân nhà vào lúc 23h30 ngày 9/5.

Nếu Arsenal thắng còn Man City tiếp tục mất điểm, thầy trò HLV Arteta xem như sẽ sớm giành được chức vô địch của Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay.

Tại các trận đấu đáng chú ý khác, Liverpool tiếp đón Chelsea trong trận đấu sớm nhất vòng 36 bắt đầu lúc 18h30 ngày 9/5. The Kop muốn thắng để tiếp tục củng cố vị trí tham dự Cúp C1 châu Âu mùa sau trong khi Chelsea cũng cần kết quả tốt để vực dậy tinh thần trước trận chung kết FA Cup gặp Man City.

MU, đội bóng xem như đã kết thúc mục tiêu ở mùa này sau khi giành vé dự Cúp C1 châu Âu mùa sau sẽ có chuyến làm khách đến sân của Sunderland lúc 21h ngày 9/5.

Trong khi đó, trận Tottenham vs Leeds diễn ra lúc 2h rạng sáng 12/5 cũng gây được sự chú ý khi Tottenham vẫn đang rất cần chiến thắng để trụ hạng.