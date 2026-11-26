Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 9 V-League 2026/2027, các trận đấu sẽ diễn ra từ 27/11 đến 29/11 với 7 trận đấu. Ngày 27/11 có 2 trận Nam Định vs CLB CAHN và SLNA vs Ninh Bình (18h). 3 trận đấu diễn ra trong ngày 28/11 là CLB CA TP.HCM vs HAGL, Bắc Ninh vs Đà Nẵng (18h) và Hà Nội FC vs Hà Tĩnh (19h15).

Những trận đấu muộn nhất của vòng 9 được diễn ra ngày 29/11 là Thanh Hóa vs Đồng Nai (17h) và Hải Phòng FC vs Thể Công Viettel (18h).

Trong 7 trận đấu của vòng 9, màn so tài đáng chú ý nhất sẽ diễn ra giữa Nam Định và CLB CAHN trên sân Thiên Trường lúc 18h ngày 27/11.

Nam Định hiện tại đang dẫn đầu giải đấu với 19 điểm, hơn CLB CAHN 5 điểm. Tuy nhiên, CLB CAHN lại đang thi đấu ít hơn 1 trận. Nếu giành thắng lợi trên sân Thiên Trường và sau đó thắng nốt trận đá bù, đội ĐKVĐ sẽ vượt lên trên đối thủ trên bảng xếp hạng, tiếp tục cuộc đua đến danh hiệu vào cuối mùa giải.

Trận đấu giữa SLNA và Ninh Bình cũng đáng chú ý khi đội chủ nhà quyết tâm nối dài mạch trận bất bại trong khi Ninh Bình đang cố gắng để giành thắng lợi, nhằm duy trì vị trí trong nhóm đầu bảng.

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