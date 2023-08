Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2023 hôm nay 1/8

Theo lịch thi đấu bóng đá World Cup 2023 hôm nay 1/8, ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Hà Lan sẽ so tài trong lượt trận cuối cùng của bảng E vào lúc 14h. ĐT nữ Việt Nam đã bị loại sau 2 trận thua trước ĐT nữ Mỹ và ĐT nữ Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, ĐT nữ Hà Lan vẫn cần giành ít nhất 1 điểm để đoạt vé vào vòng sau.

Ở cuộc so tài này, ĐT nữ Việt Nam đương nhiên bị đánh giá thấp hơn nhiều so với ĐT nữ Hà Lan. Do đó, mục tiêu của thầy trò HLV Mai Đức Chung là thi đấu tốt nhất, hạn chế tối đa bàn thua và cố gắng tìm kiếm bàn thắng đầu tiên ở giải đấu năm nay.

Cũng vào lúc 14h hôm nay sẽ diễn ra trận đấu còn lại của bảng E giữa ĐT nữ Mỹ vs ĐT nữ Bồ Đào Nha. Đây là trận đấu mà ĐT nữ Mỹ chỉ cần hòa là giành vé đi tiếp còn ĐT nữ Bồ Đào Nha buộc phải thắng.

Theo lịch thi đấu bóng đá World Cup 2023 hôm nay 1/8, tại bảng D cũng diễn ra 2 trận đấu là ĐT nữ Trung Quốc vs ĐT nữ Anh và ĐT nữ Haiti vs ĐT nữ Đan Mạch. Báo Điện tử VOV sẽ tường thuật các trận đấu ngày hôm nay, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.