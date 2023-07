Theo lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2023 hôm nay 24/7, cuộc so tài giữa ĐT nữ Italia vs ĐT nữ Argentina nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ.

Trận đấu giữa ĐT nữ nữ Italia vs ĐT nữ Argentina được trực tiếp trên VTVCab và được trực tuyến trên VOV.VN vào lúc 13h ngày hôm nay 24/7.

Chia sẻ với truyền thông, tiền đạo Barbara Bonansea của ĐT nữ Italia cho biết: “Thật tuyệt vời khi chúng tôi có mặt ở đây và không thể chờ đợi lâu hơn để ra sân thi đấu. Sẽ không dễ dàng cho chúng tôi khi đối thủ rất mạnh và khéo léo. Chúng tôi đã trải qua một giai đoạn khó khăn, nhưng toàn đội sẽ nỗ lực hết sức để làm được điều gì đó ở sân chơi này”.

Bên kia chiến tuyến, thủ môn Vanina Correa đánh giá: “ĐT nữ Italia đang tiến bộ nên sẽ rất khó khăn cho chúng tôi. ĐT nữ Argentina sẽ cố gắng chơi tốt trước khi có thể nghĩ tới việc giành chiến thắng. Thực tế, đối đầu với những đội bóng ở châu Âu luôn khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua”.

Ngoài trận đấu giữa ĐT nữ Italia vs ĐT nữ Argentina, lịch thi đấu World Cup 2023 hôm nay 24/7 còn có 2 trận đấu khác là ĐT nữ Đức vs ĐT nữ Morocco (15h30) và ĐT nữ Brazil vs ĐT nữ Panama (18h). Báo Điện tử VOV sẽ tường thuật các trận đấu, mời quý độc giả theo dõi.