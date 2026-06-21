Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 21-6: Tâm điểm Tây Ban Nha

Theo lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 21/6 rạng sáng 22/6, người hâm mộ tiếp tục được chứng kiến những màn so tài ở lượt trận thứ 2 vòng bảng. Trong ngày hôm nay, ứng viên vô địch Tây Ban Nha ra trận.

Đối thủ của Tây Ban Nha trong lượt trận thứ 2 bảng H World Cup 2026 là Saudi Arabia. Sau khi bị Cabo Verde cầm hòa 0-0 ở trận ra quân, Tây Ban Nha chắc chắn sẽ tấn công tổng lực để giành chiến thắng trước đại diện châu Á.

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 21-6 rạng sáng 22-6.

Tuy nhiên, nhà vô địch châu Âu cũng cần đề cao cảnh giác, bởi Saudi Arabia đã chơi tốt khi cầm hòa Uruguay ở trận mở màn. Ở World Cup 2022, đội bóng này cũng từng đánh bại Argentina, đội sau đó lên ngôi vô địch.

Trận đấu giữa Tây Ban Nha vs Saudi Arabia tại bảng H World Cup 2026 diễn ra vào lúc 23h ngày 21/6. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay, Nhật Bản sẽ đối đầu với Tunisia lúc 11h ngày 21/6. Trong khi đó, Bỉ gặp Iran lúc 2h ngày 22/6 và trận đấu diễn ra ngay sau đó là cuộc so tài của Uruguay vs Cabo Verde vào lúc 5h ngày 22/6.

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