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Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 4/7: Pháp đấu Paraguay

Thứ Bảy, 05:15, 04/07/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 4/7 rạng sáng 5/7, Canada so tài với Morocco, Pháp đối đầu với Paraguay ở vòng 16 đội.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 4/7 rạng sáng 5/7, người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới sẽ hướng sự chú ý của mình tới hai trận đấu của vòng 16 đội.

Ở khung 00h ngày 5/7, đội đồng chủ nhà Canada vs Morocco sẽ so tài. Sau hành trình ấn tượng ở vòng bảng cũng như chiến thắng tại vòng 32 đội, Canada được kỳ vọng sẽ tiếp tục gây bất ngờ ở World Cup 2026.

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Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 4/7 rạng sáng 5/7.

Tuy nhiên, đối thủ của họ là Morocco cũng đang có phong độ rất cao, khi bất bại từ đầu giải. Đáng chú ý, đại diện châu Phi đã loại Hà Lan, ứng viên vô địch ở vòng 32 đội để giành vé đi tiếp. Do đó, đây là trận đấu mà Canada được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay, người hâm mộ sẽ được chứng kiến Pháp vs Paraguay so tài vào lúc 4h ngày 5/7. Đây là trận đấu mà Pháp được đánh giá cao hơn hẳn.

Mbappe cùng các đồng đội đang thể hiện phong độ vô cùng thuyết phục với những chiến thắng đậm liên tiếp. Hàng công của tuyển Pháp với những Mbappe, Olise, Dembele đủ sức công phá bất cứ hàng phòng ngự nào.

Trong quá khứ, Pháp với Paraguay đã gặp nhau 5 lần, đại diện châu Âu duy trì thành tích bất bại với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Dù Paraguay đã loại Đức khỏi World Cup 2026, nhưng đội bóng này được đánh giá khó gây bất ngờ trước Pháp.

Các trận đấu này sẽ được trực tiếp trên VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam. Ngoài ra, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến các trận đấu này, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Hoàng Yến/VOV.VN
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