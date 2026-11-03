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Lịch thi đấu vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/27: Nóng bỏng cuộc đua vô địch

Thứ Ba, 11:00, 03/11/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/27: Arsenal tiếp đón Hull City trên sân nhà Emirates, trong khi Man City có chuyến làm khách trên sân của Nottingham.

Lịch thi đấu vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/27 diễn ra trong hai ngày 7/11 và 8/11 với 10 cặp đấu đáng chú ý. Tâm điểm là những màn so tài của Arsenal và Man City trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng, bên cạnh trận đấu mang ý nghĩa quan trọng với MU.

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Lịch thi đấu vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/27

Ở vòng đấu này, Man City phải hành quân đến sân Nottingham vào lúc 00h30 ngày 8/11. Thầy trò HLV Enzo Maresca đang chịu sức ép lớn sau khi bất ngờ nhận 2 thất bại liên tiếp, qua đó đánh mất vị trí dẫn đầu vào tay Arsenal.

Đội bóng thành London hiện có 24 điểm sau khi toàn thắng 2 vòng gần nhất, trong khi Man City đứng thứ 2 với 21 điểm. Vì vậy, chuyến làm khách trước Nottingham là cơ hội để thầy trò HLV Maresca tìm lại niềm vui chiến thắng và tiếp tục bám đuổi đối thủ.

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Arsenal vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/27 sau trận thắng Liverpool (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Arsenal được chơi trên sân nhà để tiếp đón Hull City lúc 22h00 ngày 7/11. Dù là tân binh, Hull City đang thể hiện bộ mặt tích cực và hứa hẹn mang đến không ít khó khăn cho Pháo thủ.

Thầy trò HLV Mikel Arteta chắc chắn hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm nhằm bảo vệ lợi thế trong cuộc đua vô địch. Việc giành được chiến thắng sẽ giúp Arsenal tiếp tục củng cố ngôi đầu, đồng thời tạo thêm áp lực lên Man City.

Trận đấu giữa MU và Aston Villa cũng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Đội chủ sân Old Trafford đang trải qua chuỗi 9 trận không thắng trên mọi đấu trường, trong đó có 6 trận tại Ngoại hạng Anh.

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MU sắp rơi vào nhóm phải đua trụ hạng (Ảnh: Reuters)

MU hiện đứng thứ 17 với 7 điểm, bằng điểm Crystal Palace nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Trong bối cảnh phong độ sa sút, cuộc tiếp đón Aston Villa được dự báo sẽ là thử thách không nhỏ với thầy trò HLV Carrick.

Ngoài những trận đấu kể trên, vòng 10 còn có các cặp đấu đáng chú ý như Sunderland gặp Chelsea, Brighton đối đầu Brentford hay Crystal Palace chạm trán Liverpool.

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