Lịch thi đấu vòng 12 Ngoại hạng Anh 2026/27 sẽ diễn ra trong hai ngày 28/11 và 29/11, với tổng cộng 10 cặp đấu đáng chú ý. Tâm điểm của vòng đấu là màn đại chiến giữa Arsenal vs Man City tại Emirates diễn ra lúc 23h30 ngày 29/11.

Arsenal vs Man City đại chiến ở vòng 12 Ngoại hạng Anh 2026/27.

Cả hai đội bóng đều không có được kết quả như mong đợi ở vòng 11 khi lần lượt bị Newcastle và Fulham cầm hòa. Trên bảng xếp hạng, Arsenal vẫn dẫn đầu với 28 điểm, trong khi Man City đứng thứ ba với 22 điểm, kém đối thủ 6 điểm.

Đáng chú ý, Man City đang trải qua giai đoạn sa sút khi không thắng trong 4 trận liên tiếp, bao gồm 3 thất bại và 1 trận hòa. Tại Cúp C1 châu Âu 2026/27, thầy trò HLV Enzo Maresca cũng vừa bị Napoli cầm chân với tỷ số 2-2 ngay trên sân nhà ở lượt trận gần nhất.

Ở chiều ngược lại, Arsenal duy trì phong độ ổn định dưới sự dẫn dắt của HLV Mikel Arteta. Kể từ thất bại 0-3 trước Brighton tại vòng 5, Pháo thủ đã trải qua 6 trận bất bại ở Ngoại hạng Anh, trong đó giành 5 chiến thắng và chỉ hòa 1 trận.

Với lợi thế sân nhà Emirates cùng phong độ vượt trội, Arsenal hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm để củng cố vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, Man City chắc chắn không muốn tiếp tục đánh rơi điểm số, bởi việc giành được chiến thắng trước đối thủ trực tiếp sẽ giúp Man xanh thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua vô địch.

Lịch thi đấu vòng 12 Ngoại hạng Anh 2026/27.

Bên cạnh trận Super Sunday diễn ra tại Emirates, vòng 12 còn có nhiều cuộc đối đầu đáng chú ý khác. Người hâm mộ sẽ dành sự quan tâm cho màn so tài giữa MU và Brentford, trận derby vùng Merseyside giữa Everton và Liverpool, cùng cuộc chạm trán giữa Brighton và Newcastle.

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 12 Ngoại hạng Anh 2026/27 28/11 03:00 Nottingham Forest vs Chelsea 28/11 22:00 MU vs Brentford 28/11 22:00 Leeds vs Coventry 29/11 00:30 Ipswich Town vs Aston Villa 29/11 19:00 Everton vs Liverpool 29/11 21:05 Brighton vs Newcastle 29/11 21:05 Fulham vs Bournemouth 29/11 21:05 Sunderland vs Tottenham 29/11 21:05 Crystal Palace vs Hull City 29/11 23:30 Arsenal vs Man City

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