Theo lịch thi đấu vòng 4 giải hạng Nhất Quốc gia 2026/2027, đội đầu bảng Thái Nguyên sẽ có chuyến làm khách trên sân của Becamex TP. HCM vào lúc 18h ngày 23/10. Đây là thử thách lớn cho đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức.

Trong khi đó, đội nhì bảng Hưng Yên sẽ đối đầu với Long An trên sân nhà. Đội bóng của HLV Bùi Đoàn Quang Huy có cơ hội lớn giành chiến thắng, để nuôi hy vọng đòi lại ngôi đầu bảng.

Lịch thi đấu vòng 4 giải hạng Nhất Quốc gia 2026/2027.

Tuy nhiên, ở vòng 4 giải hạng Nhất Quốc gia 2026/2027, Hưng Yên chịu tổn thất lớn, khi HLV Bùi Đoàn Quang Huy bị cấm chỉ đạo vì tích lũy đủ 3 thẻ vàng từ đầu giải nên phải nghỉ làm nhiệm vụ 1 trận.

Lịch thi đấu vòng 4 giải hạng Nhất Quốc gia 2026/2027 còn có các trận đấu khác như: Đại học Văn Hiến vs Bình Minh Sài Gòn, Khánh Hòa vs Cần Thơ, Quy Nhơn Utd vs Lâm Đồng và Huế vs TP.HCM.

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