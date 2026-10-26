Lịch thi đấu vòng 5 giải hạng Nhất Quốc gia 2026/2027 mới nhất

Theo lịch thi đấu vòng 5 giải hạng Nhất Quốc gia 2026/2027, đội đầu bảng Thái Nguyên sẽ có chuyến làm khách trên sân của Long An. Đây là cơ hội tốt để thầy trò HLV Minh Đức giành 3 điểm, khi Long An đang có phong độ không tốt và đứng áp chót trên bảng xếp hạng.

Lịch thi đấu vòng 5 giải hạng Nhất Quốc gia 2026/2027.

Trong khi đó, đội nhì bảng Hưng Yên sẽ được thi đấu trên sân nhà trước Huế. Với lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy có cơ hội lớn để giành 3 điểm trước đối thủ đang đứng hạng 12.

Cũng theo lịch thi đấu vòng 5 giải hạng Nhất Quốc gia 2026/2027 còn các trận đấu đáng chú ý khác như: Lâm Đồng vs CAHN, Văn Hiến vs Phú Thọ, Khánh Hòa vs Bình Minh Sài Gòn, Becamex TP. Hồ Chí Minh vs Thép Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh vs Quy Nhơn United.

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