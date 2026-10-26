Lịch thi đấu vòng 6 V-League 2026/2027: Kịch hay ở phía trước

Lịch thi đấu vòng 6 V-League 2026/2027

Theo lịch thi đấu vòng 6 V-League 2026/2027, người hâm mộ bóng đá Việt Nam được chứng kiến nhiều trận đấu được dự đoán hấp dẫn, kịch tính. Trận đấu sớm nhất của vòng 6 là màn so tài của Thanh Hóa vs Hà Tĩnh diễn ra lúc 17h ngày 30/10.

Hiện tại, Hà Tĩnh đang có phong độ cao khi giành 10 điểm sau 5 vòng đấu. Trong khi đó, Thanh Hóa cũng gây ấn tượng khi cầm hòa CAHN ở vòng 5 trên sân Hàng Đẫy. Do đó, đội bóng của HLV Mai Xuân Hợp rất tự tin tiếp đón đoàn quân của HLV Phan Như Thuật.

Lịch thi đấu vòng 6 V-League 2026/2027.

Trận đấu giữa Hà Nội FC vs Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19h15 tại sân hàng Đẫy cũng nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Hai đội bóng này cùng thua ở vòng 5 trước Đà Nẵng và Công an TP.HCM nên quyết tâm giành chiến thắng ở vòng đấu này.

Cũng theo lịch thi đấu vòng 6 V-League 2026/2027, trong ngày 31/10 sẽ diễn ra hai trận đấu đáng chú ý, đó là màn so tài của SLNA vs CAHN và Nam Định vs Thể Công Viettel.

SLNA đang dẫn đầu bảng xếp hạng và vẫn duy trì được thành tích bất bại nên rất tự tin khi tiếp đón nhà đương kim vô địch. Trong khi đó, Nam Định nếu chơi đúng sức hoàn toàn có thể thắng Thể Công Viettel, đội đang có phong độ không tốt.

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