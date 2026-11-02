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Lịch thi đấu vòng 7 V-League 2026/2027: Đại chiến ở Hàng Đẫy

Thứ Hai, 14:00, 02/11/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 7 V-League 2026/2027, người hâm mộ được chứng kiến những trận đấu dự đoán hấp dẫn, kịch tính.

Lịch thi đấu vòng 7 V-League 2026/2027

Theo lịch thi đấu vòng 7 V-League 2026/2027, đội đầu bảng Nam Định sẽ có chuyến làm khách trên sân của Hà Tĩnh vào lúc 18h ngày 6/11. Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Vũ Hồng Việt được dự đoán sẽ gặp khó khăn, khi Hà Tĩnh đang có phong độ rất tốt.

Trong khi đó, đội nhì bảng SLNA sẽ hành quân tới Lạch Tray để đối đầu với Hải Phòng. Ở vòng 6, đội bóng xứ Nghệ đã cầm hòa CAHN với tỉ số 1-1 nên vẫn đang duy trì thành tích bất bại. Do đó, đội bóng của HLV Văn Sỹ Sơn quyết tâm nối dài ngày vui của mình trước Hải Phòng.

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Lịch thi đấu vòng 7 V-League 2026/2027.

Trận đấu trên sân Pleiku giữa HAGL vs Hà Nội FC cũng nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. HAGL đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng nên quyết tâm giành 3 điểm để cái thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, Hà Nội FC đang hưng phấn sau chiến thắng trước Ninh Bình nên đội bóng phố Núi được dự đoán sẽ gặp khó khăn.

Cũng theo lịch thi đấu vòng 7 V-League 2026/2027, CAHN sẽ gặp Công an TP.HCM và Thể Công Viettel so tài với Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy.

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Hoàng Yến/VOV.VN
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