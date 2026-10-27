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Lịch thi đấu vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/27: MU đấu Chelsea, Liverpool đại chiến Arsenal

Thứ Ba, 12:00, 27/10/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/27: MU làm khách trên sân Stamford Bridge của Chelsea, trong khi Liverpool đại chiến Arsenal trên sân nhà Anfield.

Lịch thi đấu vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/27 mang đến hàng loạt trận cầu đáng chú ý, trong đó tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Liverpool vs Arsenal trên sân Anfield. Bên cạnh đó, màn so tài giữa Chelsea và MU cũng thu hút sự quan tâm khi Quỷ đỏ đang trải qua chuỗi trận đáng thất vọng.

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Lịch thi đấu vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/27

Trận đấu giữa Liverpool vs Arsenal sẽ diễn ra lúc 23h30 ngày 1/11 trên sân Anfield, nơi hai đội cùng hướng đến chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Ở vòng 8, Arsenal đánh bại Everton với tỷ số 2-0, trong khi Liverpool cũng giành trọn 3 điểm trước Brighton bằng kết quả tương tự.

Sau 8 vòng đấu, Arsenal đứng thứ 2 với 21 điểm, còn Liverpool xếp thứ 4 với 15 điểm. Vì vậy, cuộc chạm trán tại Anfield có ý nghĩa quan trọng với tham vọng bám đuổi nhóm dẫn đầu của cả hai đội.

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Arsenal có cơ hội soán ngôi đầu của Man City sau vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/27 (Ảnh: Reuters)

Trước đó, vào lúc 22h00 ngày 31/10, Man City sẽ tiếp đón Brighton trong trận đấu giữa đội đầu bảng và đội xếp thứ 3. Man City hiện có 21 điểm, bằng Arsenal nhưng đứng trên nhờ hiệu số bàn thắng bại, dù vừa bất ngờ để thua Aston Villa 1-2 ở vòng đấu gần nhất.

Kết quả của những trận đấu này có thể tạo ra biến động đáng kể trong cuộc đua ở nhóm đầu Ngoại hạng Anh. Khi khoảng cách điểm số giữa các đội không quá lớn, mỗi cú sảy chân đều có thể khiến cục diện bảng xếp hạng thay đổi.

Một trận cầu khác đáng chú ý ở vòng 9 là màn so tài giữa Chelsea và MU, diễn ra lúc 19h30 ngày 31/10. Chelsea đang đứng thứ 5 với 13 điểm, trong khi MU tụt xuống vị trí thứ 16 sau chuỗi kết quả bết bát.

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MU sẽ thể hiện bộ mặt nào ở chuyến làm khách trên sân của Chelsea? (Ảnh: Reuters)

Đội bóng của HLV Michael Carrick đã trải qua 6 trận liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh, với 2 thất bại và 4 trận hòa. Nếu tiếp tục chơi thiếu thuyết phục trên sân khách trước Chelsea, MU có nguy cơ lún sâu hơn vào khủng hoảng, đồng thời tương lai của HLV Carrick tại Old Trafford sẽ chịu thêm sức ép.

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Quách Khiêm/VOV.VN
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