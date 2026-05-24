中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng D: Chủ nhà Mỹ và bảng đấu khó lường

Chủ Nhật, 15:00, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu World Cup 2026 của bảng D, nơi chủ nhà Mỹ sẽ đối đầu với Australia, Paraguay và Thổ Nhĩ Kỳ.

Bảng D World Cup 2026 có sự góp mặt của chủ nhà Mỹ cùng với Australia, Paraguay và Thổ Nhĩ Kỳ. Bảng đấu này hứa hẹn mang đến những màn so tài rực lửa và vô cùng khó lường.

Hành trình chinh phục giải đấu của thầy trò HLV Mauricio Pochettino sẽ chính thức bắt đầu bằng trận khai màn gặp đại diện Nam Mỹ Paraguay vào lúc 08h00 sáng ngày 13/6.

lich thi dau world cup 2026 bang d chu nha my va bang dau kho luong hinh anh 1
Lịch thi đấu World Cup 2026 của bảng D.

Ngay sau đó, vào lúc 11h00 ngày 14/6, Australia sẽ có cuộc chạm trán thử thách với Thổ Nhĩ Kỳ - đại diện châu Âu vừa đánh dấu màn tái xuất đấu trường lớn nhất hành tinh sau 24 năm dài vắng bóng.

Sức nóng của Bảng D sẽ tiếp tục với lượt trận bản lề diễn ra vào ngày 20/6. Người hâm mộ sẽ được chứng kiến trận đấu mang tính bước ngoặt giữa Mỹ và Australia vào lúc 02h00 sáng, trước khi Thổ Nhĩ Kỳ đụng độ Paraguay vào lúc 10h00 cùng ngày.

Lịch thi đấu lượt trận cuối bảng D World Cup 2026 diễn ra vào ngày lúc 9h ngày 26/6. Đó là màn so tài của Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ và Paraguay đụng độ Australia.

Hoàng Yến/VOV.VN
Tag: lịch thi đấu World Cup 2026 bảng D World Cup 2026 bảng D Mỹ Thổ Nhĩ Kỳ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

ĐT Anh trao vai trò “độc lạ” cho 4 cầu thủ ở World Cup 2026
ĐT Anh trao vai trò “độc lạ” cho 4 cầu thủ ở World Cup 2026

VOV.VN - 4 cầu thủ không có tên trong danh sách chính thức dự World Cup 2026 nhưng vẫn sẽ cùng ĐT Anh sang Mỹ để tham gia vào quá trình tập luyện.

ĐT Anh trao vai trò “độc lạ” cho 4 cầu thủ ở World Cup 2026

ĐT Anh trao vai trò “độc lạ” cho 4 cầu thủ ở World Cup 2026

VOV.VN - 4 cầu thủ không có tên trong danh sách chính thức dự World Cup 2026 nhưng vẫn sẽ cùng ĐT Anh sang Mỹ để tham gia vào quá trình tập luyện.

Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng C: Brazil khẳng định sức mạnh
Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng C: Brazil khẳng định sức mạnh

VOV.VN - Lịch thi đấu World Cup 2026 của bảng C, nơi Brazil, Morocco, Scotland và Haiti sẽ phân tài cao thấp.

Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng C: Brazil khẳng định sức mạnh

Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng C: Brazil khẳng định sức mạnh

VOV.VN - Lịch thi đấu World Cup 2026 của bảng C, nơi Brazil, Morocco, Scotland và Haiti sẽ phân tài cao thấp.

Danh sách ĐT Anh tham dự World Cup 2026: Một loạt cái tên vắng bóng
Danh sách ĐT Anh tham dự World Cup 2026: Một loạt cái tên vắng bóng

VOV.VN - Danh sách ĐT Anh tham dự World Cup 2026 tạo nên nhiều tranh luận khi thiếu vắng một loạt cái tên được kỳ vọng.

Danh sách ĐT Anh tham dự World Cup 2026: Một loạt cái tên vắng bóng

Danh sách ĐT Anh tham dự World Cup 2026: Một loạt cái tên vắng bóng

VOV.VN - Danh sách ĐT Anh tham dự World Cup 2026 tạo nên nhiều tranh luận khi thiếu vắng một loạt cái tên được kỳ vọng.

Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng B: Chờ đại diện châu Á gây bất ngờ
Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng B: Chờ đại diện châu Á gây bất ngờ

VOV.VN - Lịch thi đấu World Cup 2026 của bảng B, người hâm mộ bóng đá châu Á chờ Qatar gây bất ngờ khi nằm cùng bảng với các đội bóng như Canada, Bosnia & Herzegovina và Thụy Sĩ

Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng B: Chờ đại diện châu Á gây bất ngờ

Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng B: Chờ đại diện châu Á gây bất ngờ

VOV.VN - Lịch thi đấu World Cup 2026 của bảng B, người hâm mộ bóng đá châu Á chờ Qatar gây bất ngờ khi nằm cùng bảng với các đội bóng như Canada, Bosnia & Herzegovina và Thụy Sĩ

Kết quả bốc thăm U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam cùng bảng "đàn em" Lukaku
Kết quả bốc thăm U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam cùng bảng "đàn em" Lukaku

VOV.VN - Kết quả bốc thăm U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam cùng bảng G với các đội U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali.

Kết quả bốc thăm U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam cùng bảng "đàn em" Lukaku

Kết quả bốc thăm U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam cùng bảng "đàn em" Lukaku

VOV.VN - Kết quả bốc thăm U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam cùng bảng G với các đội U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali.

Danh sách tuyển Đức dự World Cup 2026: Công thần tái xuất sau khi giã từ đội tuyển
Danh sách tuyển Đức dự World Cup 2026: Công thần tái xuất sau khi giã từ đội tuyển

VOV.VN - Danh sách tuyển Đức chuẩn bị tham dự World Cup 2026 bất ngờ có sự trở lại của thủ môn Manuel Neuer, người từng tuyên bố giã từ đội tuyển sau EURO 2024.

Danh sách tuyển Đức dự World Cup 2026: Công thần tái xuất sau khi giã từ đội tuyển

Danh sách tuyển Đức dự World Cup 2026: Công thần tái xuất sau khi giã từ đội tuyển

VOV.VN - Danh sách tuyển Đức chuẩn bị tham dự World Cup 2026 bất ngờ có sự trở lại của thủ môn Manuel Neuer, người từng tuyên bố giã từ đội tuyển sau EURO 2024.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế