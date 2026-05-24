Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng D: Chủ nhà Mỹ và bảng đấu khó lường

Bảng D World Cup 2026 có sự góp mặt của chủ nhà Mỹ cùng với Australia, Paraguay và Thổ Nhĩ Kỳ. Bảng đấu này hứa hẹn mang đến những màn so tài rực lửa và vô cùng khó lường.

Hành trình chinh phục giải đấu của thầy trò HLV Mauricio Pochettino sẽ chính thức bắt đầu bằng trận khai màn gặp đại diện Nam Mỹ Paraguay vào lúc 08h00 sáng ngày 13/6.

Lịch thi đấu World Cup 2026 của bảng D.

Ngay sau đó, vào lúc 11h00 ngày 14/6, Australia sẽ có cuộc chạm trán thử thách với Thổ Nhĩ Kỳ - đại diện châu Âu vừa đánh dấu màn tái xuất đấu trường lớn nhất hành tinh sau 24 năm dài vắng bóng.

Sức nóng của Bảng D sẽ tiếp tục với lượt trận bản lề diễn ra vào ngày 20/6. Người hâm mộ sẽ được chứng kiến trận đấu mang tính bước ngoặt giữa Mỹ và Australia vào lúc 02h00 sáng, trước khi Thổ Nhĩ Kỳ đụng độ Paraguay vào lúc 10h00 cùng ngày.

Lịch thi đấu lượt trận cuối bảng D World Cup 2026 diễn ra vào ngày lúc 9h ngày 26/6. Đó là màn so tài của Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ và Paraguay đụng độ Australia.