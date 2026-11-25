Video U17 Việt Nam 3-3 U17 New Zealand (Bản quyền: FPT Play)

Lịch thi đấu U17 World Cup 2026 hôm nay 25/11

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá U17 World Cup 2026 hôm nay 25/11, người hâm mộ bóng đá sẽ chứng kiến loạt trận cuối của các bảng đấu. Do đây là lượt trận cuối nên các trận đấu cùng bảng sẽ diễn ra cùng giờ.

Ở khung 19h30 hôm nay 25/11 diễn ra 2 trận đấu của bảng B, đó là cuộc so tài của U17 Uganda vs U17 New Caledonia và U17 Ecuador vs U17 Hàn Quốc. Ở bảng đấu nay, U17 Hàn Quốc đã giành vé đi tiếp nên chỉ cần một kết quả hòa là sẽ khép lại vòng bảng với ngôi đầu.

Lịch thi đấu và trực tiếp U17 World Cup 2026 hôm nay 25/11.

Trong khi đó, U17 Urguay vs U17 Pháp sẽ đối đầu với nhau vào lúc 20h30. Ở cuộc so tài này, U17 Uruguay nắm lợi thế khi đã giành vé đi tiếp. Đại diện Nam Mỹ chỉ cần hòa là vào vòng knock-out với ngôi đầu.

Trận đấu giữa U17 Đan Mạch với U17 Argentina cũng nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Đại diện châu Âu chưa giành được điểm nào sau 2 lượt trận nên muốn giành vé đi tiếp thì buộc phải đánh bại đối thủ Nam Mỹ.

Theo lịch U17 World Cup 2026 thì U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Mali vào lúc 20h ngày 26/11. Đại diện Đông Nam Á đang có 1 điểm, đứng thứ 3 bảng G. Nếu như nhận được tin vui về loạt trận cuối vòng bảng diễn ra hôm nay 25/11, U17 Việt Nam sẽ có thêm cơ hội để cạnh tranh suất đi tiếp.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 25/11 VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 25/11: Tâm điểm Melbourne Victory vs Thể Công Viettel thuộc khuôn khổ lượt trận 5 vòng bảng Cúp C2 châu Á 2026/27.