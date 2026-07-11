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Lịch trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 11/7: Anh vs Na Uy, Argentina vs Thụy Sĩ

Thứ Bảy, 05:15, 11/07/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 11/7 rạng sáng 12/7, Na Uy so tài Anh, Argentina đối đầu với Thụy Sĩ.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá World Cup 2026 hôm nay 11/7 rạng sáng 12/7, người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới sẽ hướng sự chú ý của mình tới 2 trận tứ kết còn lại, đó là cuộc so tài của Na Uy vs Anh và Argentina vs Thụy Sĩ.

Trận đấu giữa Na Uy vs Anh diễn ra vào lúc 4h ngày 12/7 theo giờ Việt Nam. Trong quá khứ, hai đội từng gặp nhau 12 lần, Anh thắng 7, hòa 3 và chỉ thua 2, đồng thời giữ sạch lưới ở 4 lần đối đầu gần nhất.

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Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 11/7 rạng sáng 12/7.

Tuy nhiên, Na Uy đang tạo nên hành trình lịch sử khi lần đầu góp mặt ở tứ kết một giải đấu lớn. Điểm tựa của đại diện Bắc Âu là Erling Haaland, người đã ghi bàn ở 14 trận chính thức liên tiếp cho đội tuyển quốc gia với 27 bàn thắng, đồng thời sở hữu 7 pha lập công sau 4 trận tại World Cup 2026.

Bên phía Anh, Harry Kane có 6 bàn, chỉ kém Haaland một bàn trong cuộc đua Vua phá lưới, còn Jude Bellingham đã ghi 4 bàn, nhiều nhất đối với một tiền vệ của tuyển Anh trong lịch sử các kỳ World Cup.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay, trận đấu giữa Argentina vs Thụy Sĩ diễn ra vào lúc 8h ngày 12/7.  Lịch sử đối đầu giữa hai đội hoàn toàn đứng về phía đội bóng Nam Mỹ khi họ bất bại cả 7 lần đối đầu (thắng 5, hòa 2), đồng thời thắng cả hai lần gặp nhau tại World Cup vào các năm 1966 và 2014.

Thụy Sĩ cũng chỉ thắng 1 trong 10 trận gặp các đại diện Nam Mỹ ở World Cup. Trong khi đó, Argentina đang sở hữu chuỗi 11 trận bất bại tại World Cup - dài nhất lịch sử đội tuyển, ghi bàn ở 14 trận liên tiếp và ghi từ 2 bàn trở lên trong 11 trận liên tiếp, cân bằng kỷ lục của Uruguay.

Tâm điểm vẫn là Lionel Messi, người đã có 8 bàn thắng, ghi bàn ở 6 trận knock-out World Cup liên tiếp và đang hướng tới kỷ lục ghi 9 bàn trong một kỳ World Cup của huyền thoại Brazil Ademir.

Hai trận đấu giữa Na Uy vs Anh và Argentina vs Thụy Sĩ được trực tiếp trên kênh VTV3. Ngoài ra, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

 
Trí Minh/VOV.VN
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