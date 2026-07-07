Lịch trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 7/7: Argentina so tài Ai Cập

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá World Cup 2026 hôm nay 7/7 rạng sáng 8/7, người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng như trên toàn thế giới sẽ được chứng kiến hai trận đấu còn lại của vòng 16 đội.

Cụ thể, ở khung 23h hôm nay 7/7, Argentina sẽ đối đầu với Ai Cập. Đây là trận đấu mà nhà đương kim vô địch được đánh giá cao hơn đại diện châu Phi. Ngoài ra, Argentina cũng đang sở hữu siêu sao Messi, người đang có phong độ rất cao với 7 bàn thắng ở World Cup 2026. Nếu M10 cùng đồng đội chơi đúng sức, Argentina hoàn toàn có thể giành chiến thắng để ghi tên mình vào tứ kết.

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 7-7 rạng sáng 8-7.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay, Thụy Sĩ vs Colombia sẽ tranh tài ở trận đấu muộn nhất vòng 16 đội. Hiện tại, hai đội bóng này đều có phong độ cao nên cuộc so tài này được dự đoán cân sức, cân tài.

Các trận đấu sẽ được trực tiếp trên VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.