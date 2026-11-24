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Sau khi lập siêu phẩm từ pha đá phạt góc ở trận ra quân gặp U17 Bỉ, Chu Ngọc Nguyễn Lực tiếp tục có pha ghi bàn đẹp mắt từ tình huống đá phạt trong trận U17 Việt Nam gặp U17 New Zealand.

Sự tỏa sáng của Chu Ngọc Nguyễn Lực góp phần giúp U17 Việt Nam có điểm số đầu tiên tại U17 World Cup 2026 với trận hòa U17 New Zealand 3-3.

Cá nhân Chu Ngọc Nguyễn Lực trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi 2 bàn tại một kỳ World Cup. Dấu ấn lịch sử này càng đặc biệt hơn khi 2 pha lập công của Chu Ngọc Nguyễn Lực tại U17 World Cup 2026 đều là những cú sút có quỹ đạo ngoạn mục.

Chu Ngọc Nguyễn Lực (số 10) ăn mừng bàn thắng cùng đồng đội. (Ảnh: VFF)

Dù vậy, Chu Ngọc Nguyễn Lực vẫn không giấu được sự tiếc nuối khi U17 Việt Nam chỉ có được 1 điểm trước U17 New Zealand: “Em có chút tiếc nuối vì toàn đội chưa thể giành 3 điểm. Tuy nhiên, đây cũng là bài học kinh nghiệm quý giá trước những trận đấu tiếp theo. HLV đã nhắc nhở chúng em cần tự tin hơn, phối hợp nhuần nhuyễn những phương án đã chuẩn bị. Về các bàn thua, toàn đội mắc một số sai lầm cá nhân không đáng có, nhưng chúng em còn trẻ và hoàn toàn có thể rút kinh nghiệm, sửa chữa”.

Hướng đến trận cuối gặp U17 Mali, Chu Ngọc Nguyễn Lực hy vọng toàn đội sẽ phân tích kỹ đối thủ để chuẩn bị phương án phòng ngự, phản công hiệu quả hơn. Tiền vệ này cũng cho rằng U17 Việt Nam cần thể hiện sự tự tin, mạnh dạn cầm bóng và chủ động triển khai lối chơi.

Theo lịch thi đấu U17 World Cup 2026, màn so tài giữa U17 Việt Nam và U17 Mali tại lượt trận cuối bảng G sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 26/11 theo giờ Hà Nội.