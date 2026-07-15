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Link xem trực tiếp Anh vs Argentina bán kết World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go

Thứ Tư, 11:00, 15/07/2026
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VOV.VN - Cập nhật link xem trực tiếp Anh vs Argentina lúc 02h00 ngày 16/7 thuộc khuôn khổ vòng bán kết World Cup 2026. Xem trực tiếp World Cup 2026 hôm nay trên ứng dụng VTV Go, VTV3 chất lượng HD.

Link xem trực tiếp Anh vs Argentina trên VTV Go, VTV3

Cuộc đụng độ giữa Anh vs Argentina sẽ diễn ra vào lúc 02h00 rạng sáng ngày 16/7. Đài truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục tường thuật trực tiếp trận đấu này để phục vụ nhu cầu xem bóng đá của khán giả cả nước. Người hâm mộ có thể truy cập các đường link dưới đây để xem trực tiếp Anh vs Argentina trên ứng dụng VTV Go: Link xem trực tiếp Anh vs Argentina trên VTV Go.

Ngoài ra, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu giữa Anh vs Argentina, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

link xem truc tiep anh vs argentina ban ket world cup 2026 hom nay tren vtv go hinh anh 1
Trận đấu giữa Anh vs Argentina diễn ra vào lúc 02h00 rạng sáng ngày 16/7.

Nhận định Anh vs Argentina

Tam sư đang tiến rất gần giấc mơ lần đầu vào chung kết World Cup sau 60 năm, nhưng phía trước họ là thử thách cực đại mang tên nhà đương kim vô địch. Argentina bước vào trận đấu với sự tự tin tuyệt đối, khi chưa từng thất bại ở bán kết World Cup trong lịch sử.

Hành trình của Anh tại giải đấu năm nay không hề trải hoa hồng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel, Tam Sư phải rất vất vả vượt qua CHDC Congo, trước khi tạo nên màn lội ngược dòng kịch tính trước Na Uy ở tứ kết.

Ngôi sao sáng nhất của Anh lúc này là Jude Bellingham, người đã ghi cú đúp trong hai trận liên tiếp và nâng tổng số bàn thắng lên con số 6. Bên cạnh đó, Harry Kane vẫn là điểm tựa với bản năng săn bàn sắc bén và vai trò thủ lĩnh trên hàng công.

link xem truc tiep anh vs argentina ban ket world cup 2026 hom nay tren vtv go hinh anh 2
Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của Anh lại nằm ở hàng phòng ngự. Những sai sót trong khâu tổ chức và khả năng chống phản công khiến Tam Sư nhiều lần rơi vào thế bị động, điều có thể trở thành “tử huyệt” trước một Argentina sắc bén.

Vấn đề lực lượng cũng khiến Tuchel đau đầu khi Jarell Quansah bị treo giò và Reece James chưa đảm bảo thể trạng. Trong bối cảnh đó, việc duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự sẽ là chìa khóa nếu Anh muốn tạo nên bất ngờ.

Dẫu vậy, chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp cùng hiệu suất ghi ít nhất 2 bàn mỗi trận cho thấy Tam sư đang có phong độ tốt. Điều họ cần lúc này là sự lạnh lùng và chính xác hơn ở những thời khắc quyết định.

Bên kia chiến tuyến, Argentina tiếp tục thể hiện hình ảnh của một tập thể giàu bản lĩnh và kinh nghiệm. Đoàn quân của HLV Lionel Scaloni đã vượt qua nhiều thử thách khó khăn, trong đó có màn lội ngược dòng nghẹt thở trước Ai Cập.

Đầu tàu của Argentina vẫn là Lionel Messi, người đang cùng Mbappe dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 8 bàn thắng. Không chỉ ghi bàn, Messi còn đóng vai trò kiến tạo và điều tiết lối chơi, trở thành trung tâm trong mọi pha lên bóng của Argentina.

link xem truc tiep anh vs argentina ban ket world cup 2026 hom nay tren vtv go hinh anh 3
Ảnh: Reuters

Hỗ trợ cho Messi là những chân sút chất lượng như Julian Alvarez và Lautaro Martinez, tạo nên hàng công đa dạng và khó lường. Argentina đã ghi tới 17 bàn từ đầu giải, cho thấy khả năng tấn công gần như không thể ngăn cản.

Điểm đáng sợ nhất của Argentina không chỉ nằm ở kỹ thuật, mà còn ở tinh thần chiến đấu. La Albiceleste đã thắng 13 trận liên tiếp và luôn biết cách vượt qua nghịch cảnh, điều thường thấy ở những nhà vô địch thực thụ.

Dù vậy, dấu hiệu tuổi tác trong đội hình cũng là yếu tố khiến Argentina đôi lúc gặp khó khăn về thể lực. Nếu Anh có thể đẩy cao tốc độ trận đấu và khai thác những khoảng trống, cơ hội vẫn sẽ mở ra.

Dự đoán Anh vs Argentina

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh vs Argentina hứa hẹn sẽ là màn đấu trí đỉnh cao giữa hai trường phái bóng đá. Anh sở hữu sức trẻ và sự bùng nổ, còn Argentina lại có kinh nghiệm và bản lĩnh của nhà vô địch.

Kết cục trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi những khoảnh khắc cá nhân. Nếu hàng thủ Anh không cải thiện, Messi và các đồng đội đủ sức trừng phạt, nhưng nếu Tam sư giữ được sự tập trung, họ hoàn toàn có thể viết tiếp hành trình kỳ diệu của mình.

Dự đoán kết quả trận Anh vs Argentina vòng bán kết World Cup 2026

Anh thắng
48% (93 bình chọn)
Argentina thắng
52% (100 bình chọn)
Tổng bình chọn: 193
Quách Khiêm/VOV.VN
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