Link xem trực tiếp bóng đá U17 Thái Lan - U17 Malaysia, 19h ngày 18/6

Ảnh: AFC.

Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay (18/6), VCK U17 châu Á 2023 sẽ tiếp tục diễn ra lượt trận thứ 2 của bảng A. Trận cầu đáng chú ý sẽ được tổ chức lúc 19h giữa chủ nhà U17 Thái Lan và U17 Malaysia.

Ở lượt trận đầu tiên, U17 Thái Lan giành chiến thắng 2-1 trước U17 Lào. Trong khi đó, U17 Malaysia đã thất thủ đến 0-4 trước U17 Yemen ngày ra quân. Trận đấu hôm nay sẽ mang ý nghĩa quan trọng đến mục tiêu giành vé vào tứ kết của cả U17 Thái Lan và U17 Malaysia.

Trận đấu U17 Thái Lan vs U17 Malaysia sẽ diễn ra lúc 19h ngày 18/6/2023 trên sân vận động BG Pathum. Quý độc giả có thể xem trực tiếp trận đấu U17 Thái Lan vs U17 Malaysia trên hệ thống của FPT Play./.



Link xem trực tiếp U17 Thái Lan vs U17 Malaysia