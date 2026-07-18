Link xem trực tiếp Pháp vs Anh hạng Ba World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go

Link xem trực tiếp Pháp vs Anh trên VTV Go, VTV3

Trận đấu tranh huy chương đồng World Cup 2026 giữa hai ông lớn châu Âu là Pháp và Anh sẽ diễn ra vào lúc 4h00 sáng ngày 19/7 trên sân vận động Miami. Đài truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ tường thuật trực tiếp trọn vẹn diễn biến trận đấu này.

Trận đấu giữa Pháp vs Anh diễn ra vào lúc 4h ngày 19/7.

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Nhận định Pháp vs Anh tranh hạng Ba World Cup 2026

Cuộc đối đầu này là kịch bản mà cả Pháp và Anh đều không hề mong muốn sau khi phải nhận những thất bại cay đắng ở vòng bán kết. Tuy nhiên, 90 phút sắp tới vẫn mang rất nhiều ý nghĩa lớn lao.

Với đội tuyển Pháp, đây sẽ là trận đấu cuối cùng để tri ân huấn luyện viên Didier Deschamps sau hơn một thập kỷ ông dẫn dắt "Les Bleus". Trong suốt 187 trận cầm quân, Deschamps đã mang về 121 chiến thắng và trở thành biểu tượng của bóng đá Pháp hiện đại khi từng vô địch World Cup trên cả cương vị đội trưởng (1998) lẫn huấn luyện viên (2018).

Đội tuyển Pháp đã có một hành trình ấn tượng khi đánh bại Thụy Điển, Paraguay và Morocco trước khi hoàn toàn bế tắc trước Tây Ban Nha ở bán kết (chỉ tạo ra 0,31 bàn thắng kỳ vọng và để thua 0-2).

Bên kia chiến tuyến, "Tam sư" bước vào trận đấu với muôn vàn tiếc nuối khi từng ở rất gần tấm vé chung kết. Trong trận bán kết gặp Argentina, dù Anthony Gordon đã sớm mở tỷ số, đội bóng của HLV Thomas Tuchel lại mắc sai lầm khi lùi sâu phòng ngự và chỉ cầm bóng 12% thời lượng. Việc nhường quá nhiều khoảng trống cho Lionel Messi đã khiến tuyển Anh phải trả giá bằng hai bàn thua từ Enzo Fernández và Lautaro Martínez ở những phút cuối.

Về lịch sử đối đầu tại sân chơi World Cup, tuyển Anh từng thắng vào các năm 1966 và 1982, trong khi Pháp giành phần thắng ở tứ kết năm 2022. Xét trên mọi mặt trận, Pháp đang chiếm ưu thế khi tuyển Anh chỉ thắng được 1 trong 9 lần đụng độ gần nhất và đã trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp không thể vượt qua đối thủ này ở các giải đấu chính thức.

Trận Pháp vs Anh tranh hạng ba World Cup 2026 diễn ra lúc 4h ngày 19/7 theo giờ Việt Nam. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.