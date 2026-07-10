Link xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Bỉ tứ kết World Cup 2026 hôm nay trên VTV Go

Link xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Bỉ trên VTV Go, VTV3

Trận cầu Tây Ban Nha vs Bỉ sẽ diễn ra lúc 2h ngày 11/7 trên sân vận động SoFi ở Inglewood, Los Angeles, California (Mỹ). Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tường thuật trực tiếp trọn vẹn diễn biến trận đấu này để phục vụ người hâm mộ cả nước.

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Ảnh: FPT Play.

Nhận định Tây Ban Nha vs Bỉ tứ kết World Cup 2026

Xét về thực lực cũng như phong độ ở các trận đã qua tại giải năm nay, Tây Ban Nha rõ ràng được đánh giá cao hơn hẳn Bỉ. Xét về lịch sử đối đầu, Tây Ban Nha hoàn toàn áp đảo Bỉ với 6 chiến thắng và 1 trận hòa sau 7 lần gặp nhau. Tây Ban Nha sở hữu thống kê đáng nể khi ghi tới 16 bàn và chỉ để lọt lưới 3 lần.

Phong độ hiện tại cũng đang ủng hộ Tây Ban Nha với chuỗi bất bại và hàng thủ cực kỳ chắc chắn. Sau 6 trận, Tây Ban Nha chỉ thủng lưới 1 lần và giữ sạch lưới tới 5 trận, đạt hiệu suất điểm số rất cao.

Ảnh: Reuters.

Trong đội hình của Tây Ban Nha hiện tại cũng đang có nhiều nhân tố chất lượng hơn. Lamine Yamal dù chưa đóng góp quá nhiều về số bàn thắng như kỳ vọng nhưng đã chơi ngày càng tốt dần lên sau những trận đầu tiên vất vả vì chấn thương. Cầu thủ 19 tuổi này hứa hẹn sẽ là điểm nổ để giúp Tây Ban Nha vượt qua Bỉ trong trận đấu sắp tới. Ngoài ra, những quân bài dự bị như Merino và Ferran Torres cũng sẵn sàng tạo khác biệt.

Bên kia chiến tuyến, Bỉ lại thể hiện sức mạnh tấn công đáng gờm với 17 bàn thắng sau 6 trận. Tuy nhiên, việc để thủng lưới 5 bàn và hòa tới 3 trận cho thấy Quỷ đỏ vẫn thiếu sự ổn định cần thiết.

Thực tế, những nhân tố tên tuổi nhất của Bỉ ở kỳ World Cup năm nay như De Bruyne, Lukaku hay Castagne đều đã lớn tuổi và khả năng họ có thể duy trì phong độ cao trong cả trận là một thách thức không nhỏ.