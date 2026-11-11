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Link xem trực tiếp trận ĐT Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa hôm nay 11/11

Thứ Tư, 11:00, 11/11/2026
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VOV.VN - Cách xem trực tiếp trận đấu ĐT Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa, giải giao hữu quốc tế trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) diễn ra lúc 19h hôm nay, ngày 11/11. Đây là trận đấu đầu tiên của giải đấu này.

Link xem trực tiếp ĐT Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa

Theo lịch thi đấu,  ĐT Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa sẽ so tài ở lượt trận ra quân Giải giao hữu quốc tế 2026 trên sân Thiên Trường. Quý độc giả có thể xem trực tiếp trận ĐT Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa trực tiếp trên FPT Play vào lúc 19h hôm nay 11/11. Ngoài ra, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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Nhận định ĐT Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa

Hôm nay, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên ở giải giao hữu quốc tế trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ đối đầu đội Đài Bắc Trung Hoa trong màn so tài diễn ra lúc 19h.

Trận đấu này không chỉ đơn thuần là màn khởi đầu của một giải đấu mà nó còn giống như sự khởi đầu của một giai đoạn mới của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Trong lần tập trung này, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã triệu tập rất nhiều nhân tố mới hoặc ít lên tuyển trước đây. Đó sẽ là cơ hội để họ chứng tỏ khả năng, nhằm hy vọng có được những vị trí chính thức ở ĐT Việt Nam trong những giải đấu sắp tới.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Kim Sang Sik nói: "Các trận đấu sắp tới với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan là 2 trận đấu cuối trong năm nay và tôi cũng như các cầu thủ sẽ cố gắng thi đấu hết mình để đem về 2 chiến thắng tạo niềm vui cho người hâm mộ.

Một trong những vấn đề được quan tâm là quyết định triệu tập Đình Bắc trong bối cảnh cầu thủ này liên tục phải thi đấu ở cấp CLB. HLV Kim Sang Sik thừa nhận quá trình lựa chọn nhân sự gặp nhiều khó khăn do một số cầu thủ chấn thương hoặc có dấu hiệu quá tải sau khi thi đấu tại V-League và các Cúp quốc tế.

Riêng với Đình Bắc, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết: “Đây là cầu thủ trẻ đã thi đấu với mật độ dày trong thời gian qua. Tuy nhiên, cậu ấy có sức khỏe tốt và ý chí chiến đấu cao nên tôi tin cậu ấy vẫn sẽ thi đấu tốt cho ĐT Việt Nam ở đợt hội quân lần này”.

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Ảnh: Hoài Thương. 

Về phần Đài Bắc Trung Hoa, HLV Matt Ross mang 25 cầu thủ sang Việt Nam lần này, trong đó đáng chú ý có Jhon Estama Benchy, cầu thủ sinh ra tại Haiti và đã nhập tịch Đài Bắc Trung Hoa.

Sau 5 năm thi đấu liên tục tại Đài Bắc Trung Hoa kể từ năm 2019, Benchy chính thức ra sân cho đội tuyển quốc gia này vào năm 2024. Sự góp mặt của cầu thủ nhập tịch có thể chơi tốt ở cả vị trí trung phong và tiền vệ chạy cánh này là một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong danh sách 25 cầu thủ mà HLV Matt Ross lựa chọn.

PV/VOV.VN
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