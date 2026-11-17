Link xem trực tiếp ĐT Việt Nam vs ĐT Kyrgyzstan

Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa sẽ so tài ở lượt trận cuối Giải giao hữu quốc tế 2026 trên sân Thiên Trường. Quý độc giả có thể xem trực tiếp trận ĐT Việt Nam vs ĐT Kyrgyzstan trực tiếp trên FPT Play vào lúc 19h hôm nay 17/11. Ngoài ra, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Nhận định ĐT Việt Nam vs ĐT Kyrgyzstan

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Kyrgyzstan mang tính chất quyết định ngôi vô địch Giải giao hữu quốc tế 2026 trên sân Thiên Trường.

Trước đó, ĐT Việt Nam đã thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-0 còn ĐT Kyrgyzstan đã thắng Đài Bắc Trung Hoa 3-0. Do đó, ĐT Kyrgyzstan đang nắm lợi thế trong cuộc đua tới chức vô địch.

ĐT Việt Nam phải thắng trận nếu muốn giành chức vô địch, trong khi ĐT Kyrgyzstan chỉ cần hòa là sẽ đoạt danh hiệu.

ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân. (Ảnh: Hoài Thương)

Dù vậy, HLV Urmat Abdukaimov vẫn thể hiện thái độ thận trọng khi đánh giá về đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân này cho biết đã theo dõi trận đấu giữa Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa, đồng thời nghiên cứu một số màn trình diễn gần đây của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Hiện tại, ĐT Kyrgyzstan đang có chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp (thắng 3, hòa 2). Trong khi đó, ĐT Việt Nam thắng 3 và thua 2 ở quãng thời gian tương tự. Ngoài ra, ĐT Việt Nam từng thua ĐT Kyrgyzstan 1-2 trong lần gặp nhau duy nhất vào năm 2024.

HLV Kim Sang Sik đánh giá Kyrgyzstan sở hữu thể hình, thể lực và kỹ thuật tốt hơn Đài Bắc Trung Hoa. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cho biết, dù ưu tiên thử nghiệm đội hình nhưng ĐT Việt Nam vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng để khép lại năm 2026 với kỷ niệm đẹp.

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ĐT Việt Nam tăng điểm ở bảng xếp hạng FIFA sau trận thắng Đài Bắc Trung Hoa VOV.VN - ĐT Việt Nam được cộng thêm 2,35 điểm trên bảng xếp hạng FIFA sau chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa tối 11/11. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik nâng tổng điểm tích lũy lên 1.233,64 điểm, nhưng vẫn đứng thứ 99 thế giới.

