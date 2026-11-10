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Link xem trực tiếp trận U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan hôm nay 10/11

Thứ Ba, 11:00, 10/11/2026
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VOV.VN - Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan thuộc khuôn khổ lượt 1 Giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra lúc 19h00 ngày 10/11 ở đâu?

Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan sẽ so tài ở lượt trận ra quân Giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026. Quý độc giả có thể xem trực tiếp trận U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play. Ngoài ra, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

link xem truc tiep tran u23 viet nam vs u23 thai lan hom nay 10 11 hinh anh 1
Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan trên FPT Play

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

U23 Việt Nam hướng tới khởi đầu thuận lợi tại giải giao hữu quốc tế 2026 khi chạm trán U23 Thái Lan trên sân Pleiku. Giải đấu này là dịp để thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh rà soát lực lượng, thử nghiệm đội hình và hoàn thiện lối chơi trước những mục tiêu quan trọng phía trước.

Ở đợt tập trung này, HLV Đinh Hồng Vinh triệu tập 26 cầu thủ, trong đó đáng chú ý là những nhân tố Việt kiều như Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa. Họ sẽ kết hợp với nhóm cầu thủ từng thi đấu tại ASIAD 2026 để tạo nên bộ khung cho U23 Việt Nam.

link xem truc tiep tran u23 viet nam vs u23 thai lan hom nay 10 11 hinh anh 2
Ảnh: VFF

Bên kia chiến tuyến, U23 Thái Lan mang sang Việt Nam đội hình gồm 23 cầu thủ dưới sự dẫn dắt của HLV Thawatchai. Những cái tên đáng chú ý trong đội hình này là Paripan Wongsa, Jehhanafee Mamah và Worawut Noisri.

Các đội tuyển trẻ Thái Lan thường thể hiện lối chơi giàu kỹ thuật, chú trọng khả năng phối hợp và kiểm soát bóng. Vì vậy, đây sẽ là phép thử đáng chú ý cho khả năng tổ chức lối chơi cũng như bản lĩnh của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Với lợi thế sân nhà, U23 Việt Nam có cơ sở hướng tới một thế trận chủ động và kết quả tích cực trong ngày ra quân. Tuy nhiên, màn thể hiện trước đối thủ giàu kỹ thuật như U23 Thái Lan cũng là thước đo quan trọng cho quá trình chuẩn bị của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Quách Khiêm/VOV.VN
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