Link xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 New Zealand

U17 Việt Nam sẽ gặp U17 New Zealand trong trận đấu thứ 2 tại bảng G U17 World Cup 2026 lúc 22h30 ngày 23/11/2026. Quý độc giả có thể xem trực tiếp trận đấu trên FPT Play tại đây. Ngoài ra, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Nhận định U17 Việt Nam vs U17 New Zealand

U17 Việt Nam bước vào cuộc so tài này sau thất bại 2-3 trước U17 Bỉ ở ngày ra quân. Dù trắng tay, màn trình diễn của các cầu thủ trẻ vẫn tạo được dấu ấn, đặc biệt là hai bàn thắng đẹp mắt do Lê Sỹ Bách và Chu Ngọc Nguyễn Lực thực hiện.

Những pha lập công ấy cho thấy sự chuẩn bị đáng chú ý của U17 Việt Nam, nhất là trong các tình huống cố định. Đội bóng của HLV Cristiano Roland cũng chứng minh khả năng cạnh tranh khi tạo ra thế trận không quá lép vế trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Sau trận ra quân, tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân bày tỏ sự tiếc nuối khi cho rằng nếu may mắn hơn, U17 Việt Nam có thể gỡ hòa 3-3 trước U17 Bỉ. Chân sút này cũng nhấn mạnh quyết tâm giành chiến thắng của U17 Việt Nam ở trận đấu kế tiếp gặp U17 New Zealand.

Cục diện bảng G trước trận U17 Việt Nam vs U17 New Zealand. (Ảnh: FIFA)

Bên cạnh Lê Trọng Đại Nhân, 2 đồng đội Lê Sỹ Bách và Đào Quý Vương cũng khẳng định mục tiêu giành trọn 3 điểm của U17 Việt Nam trước U17 New Zealand.

Trong khi đó, HLV Cristiano Roland cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi những trận tiếp theo vẫn là điểm số. Một trong những vấn đề quan trọng là sự khiêm tốn và giữ đôi chân trên mặt đất. Đây là kinh nghiệm rút ra từ những lần thất bại trước và đội cũng vừa nhận trận thua sau chuỗi trận thắng dài. Tôi nghĩ các em sẽ làm tốt điều này”.

Ở chiều ngược lại, U17 New Zealand đang rất khát điểm sau khi thua U17 Mali 0-3 ở lượt trận ra quân. Trang chủ FIFA nhận định, đoàn quân của HLV Martin Bullock sẽ phải xốc lại tinh thần và thể hiện tốt hơn trong trận gặp U17 Việt Nam.

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U17 Việt Nam sẽ “lấy công bù thủ” trước U17 New Zealand? VOV.VN - U17 Việt Nam nhiều khả năng sẽ chủ động chơi tấn công trước U17 New Zealand ở lượt trận thứ 2 bảng G U17 World Cup 2026, sau những trải nghiệm từ trận ra quân gặp U17 Bỉ.