Link xem trực tiếp U20 Hàn Quốc vs U20 Trung Quốc: Tranh vé đi VCK World Cup

Theo lịch thi đấu VCK U20 châu Á 2023, U20 Hàn Quốc vs U20 Trung Quốc sẽ so tài ở tứ kết diễn ra vào lúc 17h chiều nay 12/3. Quý độc giả có thể xem trực tiếp trận đấu giữa U20 Hàn Quốc vs U20 Trung Quốc trên kênh sóng của FPT.

U20 Trung Quốc đối đầu với U20 Hàn Quốc (Ảnh: AFC).

Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, HLV Antonio Puche của U20 Trung Quốc cho biết: “U20 Hàn Quốc là đội bóng mạnh về thể chất, nhanh nhẹn, chơi có tổ chức và là một tập thể tuyệt vời. Họ cũng có một huấn luyện viên giỏi”.

“10 ngày trước, không ai tin là huấn luyện viên của U20 Trung Quốc sẽ có mặt ở buổi họp báo này, nhưng trong bóng đá không gì là không thể. Chắc chắn trận đấu với U20 Hàn Quốc sẽ rất khó khăn vì họ đã nhiều lần vô địch và là đương kim Á quân World Cup, nhưng chúng tôi ở đây để giành chiến thắng và chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình” – HLV Antonio Puche chia sẻ thêm.

Trận đấu giữa U20 Hàn Quốc vs U20 Trung Quốc cũng được Báo Điện tử VOV tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.

Link xem trực tiếp U20 Hàn Quốc vs U20 Trung Quốc