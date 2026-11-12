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Lý do đội tuyển Việt Nam chia tay 4 cầu thủ trước trận gặp Kyrgyzstan

Thứ Năm, 09:30, 12/11/2026
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VOV.VN - Lý do đội tuyển Việt Nam chia tay 4 cầu thủ trước trận gặp Kyrgyzstan ở lượt trận của giải giao hữu quốc tế diễn ra vào ngày 17/11 tới tại sân Thiên Trường.

Đội tuyển Việt Nam chia tay 4 cầu thủ trước trận gặp Kyrgyzstan

Olaha Mạnh Đức ghi bàn ngay trong trận ra mắt giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa. Chiến thắng này giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik rộng cửa giành chức vô địch tại Ninh Bình.

Chia sẻ với truyền thông, HLV Kim Sang Sik đã dành lời khen cho Olaha Mạnh Đức, ông cho biết: “Olaha Mạnh Đức đã có trận đấu đầu tiên cho đội tuyển và ghi được bàn thắng. Tôi muốn gửi lời chúc mừng đến cậu ấy. Với Quốc Cường, cầu thủ trẻ này cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”.

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Olaha Mạnh Đức nhận được lời khen từ HLV Kim Sang Sik (Ảnh: Hoài Thương).

Mặc dù ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam, nhưng Oalah Mạnh Đức và 3 đồng đội ở CLB Công an TP.HCM đã chia tay đội tuyển để trở về câu lạc bộ. Theo thông báo từ VFF, bốn cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM gồm thủ môn Lê Giang Patrik, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, hậu vệ Nguyễn Nhật Minh và tiền đạo Olaha Mạnh Đức sẽ trở về CLB để chuẩn bị cho trận đấu tại Giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2026/2027.

Theo lịch thi đấu, CLB Công an TP.HCM sẽ tiếp đón Buriram United lúc 19h30 ngày 18/11 trên sân vận động Gò Đậu (Bình Dương), trong khuôn khổ bảng A. Vì vậy, việc sớm trở lại CLB giúp bốn cầu thủ có thêm thời gian chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này.

Quyết định được đưa ra trên cơ sở phối hợp giữa Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam và CLB Công an TP.HCM, nhằm bảo đảm kế hoạch thi đấu của cả hai bên. Giải giao hữu quốc tế cũng là dịp để HLV Kim Sang Sik rà soát lực lượng, đánh giá phong độ và khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên môn của các cầu thủ, đặc biệt là những nhân tố mới.

Việc tạo điều kiện để các cầu thủ trở về CLB thể hiện sự phối hợp giữa đội tuyển quốc gia và các đội bóng chủ quản trong việc sắp xếp kế hoạch thi đấu. Trước đó, ở đợt tập trung chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế, HLV Kim Sang Sik cũng không triệu tập các cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội, ngoại trừ tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Xem màn trình diễn của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

 

Theo lịch đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Kyrgyzstan vào lúc 19h ngày 17/11 tới trên sân Thiên Trường của Ninh Bình. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

PV/VOV.VN
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