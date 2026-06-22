Lý do Nguyễn Filip vắng mặt ở ĐT Việt Nam trước thềm AFF ASEAN Cup 2026

Mới đây, thủ môn Nguyễn Filip đã chính thức lên tiếng về việc không góp mặt trong đợt tập trung của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF ASEAN Cup 2026. Theo chia sẻ, quyết định này đến từ sự thống nhất giữa VFF và CLB CAHN.

Nguyễn Filip lên tiếng sau khi vắng mặt ở đợt tập trung của ĐT Việt Nam chuẩn bị tham dự AFF ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Như Đạt)

Trên trang cá nhân, thủ thành 33 tuổi khẳng định luôn tự hào khi được khoác áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, Filip cho biết sẽ ở lại CLB để cùng đội bóng cạnh tranh suất dự AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á).

“Luôn là một vinh dự lớn đối với tôi khi được đại diện cho Việt Nam, đặc biệt là tại một giải đấu quan trọng như ASEAN Cup. Tuy nhiên, sau khi có sự thống nhất giữa câu lạc bộ và VFF, tôi sẽ ở lại câu lạc bộ để cùng đội bóng nỗ lực cạnh tranh cho tấm vé dự AFC Champions League Elite. Tôi tin rằng nếu chúng tôi thành công, đây sẽ là bước tiến rất có lợi về lâu dài không chỉ cho câu lạc bộ, mà còn cho cả nền bóng đá Việt Nam cũng như đội tuyển quốc gia. Tôi chắc chắn sẽ luôn theo dõi và chúc các đồng đội thi đấu thật tốt”, Nguyễn Filip viết trên trang mạng xã hội cá nhân.

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Theo lịch thi đấu, trận play-off giữa CLB CAHN và Adelaide United FC diễn ra ngày 11/8, trùng với thời giai diễn ra AFF ASEAN Cup 2026. Đây là cơ hội lịch sử để đội bóng ngành công an lần đầu góp mặt ở sân chơi cấp châu lục, nên sự ưu tiên dành cho CLB là điều dễ hiểu.

Không có Nguyễn Filip, HLV Kim Sang Sik triệu tập ba thủ môn gồm Văn Lâm, Trung Kiên và Patrik Lê Giang. Bên cạnh đó, bộ khung giàu kinh nghiệm với Quang Hải, Hoàng Đức hay Duy Mạnh tiếp tục được tin tưởng.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 22/6 tại Hà Nội trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn. Thầy trò HLV Kim Sang Sik cũng sẽ đá giao hữu với ĐT Myanmar vào ngày 18/7 nhằm hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cho giải đấu khu vực.

Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam tại giải AFF ASEAN Cup 2026