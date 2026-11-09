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Lý do tiền đạo trẻ gây sốt ở V-League không lên tuyển Việt Nam

Thứ Hai, 10:36, 09/11/2026
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VOV.VN - Lý do tiền đạo trẻ Lê Phát đang tỏa sáng rực rỡ ở V-League 2026/2027, nhưng không lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam đợt FIFA Days tháng 11/2026.

Lê Phát gây sốt V-League nhưng bất ngờ vắng mặt ở tuyển Việt Nam

Lê Phát là gương mặt đang gây sốt ở V-League 2026/2027. Chân sút 19 tuổi đã ghi được 3 bàn thắng cho Ninh Bình sau 7 vòng đấu, giúp đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm nằm trong nhóm đầu bảng xếp hạng.

Màn trình diễn ấn tượng của Lê Phát giúp tiền đạo này được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam thi đấu với Đài Bắc Trung Hoa và Cộng hòa Kyrgyz tại Giải bóng đá giao hữu quốc tế Casper Cup 2026.

Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất, CLB Ninh Bình cho biết, Lê Phát, Ngọc Bảo và Tiến Anh sẽ không lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam. Thông báo nêu rõ: “Được sự thống nhất giữa Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện CLB Ninh Bình và Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam, ba cầu thủ Trương Tiến Anh, Lê Ngọc Bảo và Nguyễn Lê Phát sẽ không tham gia đợt tập trung tháng 11 của đội tuyển Việt Nam”.

ly do tien dao tre gay sot o v-league khong len tuyen viet nam hinh anh 1
Ba cầu thủ Trương Tiến Anh, Lê Ngọc Bảo và Nguyễn Lê Phát sẽ không tham gia đợt tập trung tháng 11 của đội tuyển Việt Nam.

Nói về nguyên nhân 3 cầu thủ không lên tuyển, CLB Ninh Bình cho biết: “Quyết định này nhằm tạo điều kiện để các cầu thủ có thêm thời gian nghỉ ngơi, phục hồi thể trạng, qua đó có sự chuẩn bị tốt nhất khi trở lại thi đấu.  Ninh Bình FC rất mong nhận được sự thấu hiểu, chia sẻ và ủng hộ từ đông đảo người hâm mộ”.

Sau khi không có sự phục vụ của 3 cầu thủ Trương Tiến Anh, Lê Ngọc Bảo và Nguyễn Lê Phát của Ninh Bình, Hai Long (Hà Nội FC) và Văn Vĩ (Nam Định), HLV Kim Sang Sik đã triệu tập tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên (CLB Hoàng Anh Gia Lai) và hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc (CLB Đà Nẵng) lên tuyển.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa ngày 11/11 và Cộng hòa Kyrgyz ngày 17/11 trên sân vận động Thiên Trường, Ninh Bình.

Trí Minh/VOV.VN
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