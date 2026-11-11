Lý do U23 Thái Lan thua đậm U23 Việt Nam ở giải U23 Quốc tế 2026

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HLV Thawatchai đánh giá cao tinh thần thi đấu của U23 Thái Lan

Sau trận thua 0-3 trước U23 Việt Nam ở trận ra quân U23 Quốc tế 2026, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul không giấu được sự thất vọng về kết quả. Dù vậy, nhà cầm quân này vẫn ghi nhận tinh thần chiến đấu và sự hỗ trợ lẫn nhau của các học trò trong cả tấn công lẫn phòng ngự.

“Đây chắc chắn không phải kết quả chúng tôi mong muốn. Tuy nhiên, điều tôi nhìn thấy ở các cầu thủ là tinh thần nỗ lực, sự hỗ trợ lẫn nhau trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Ở trận đấu tiếp theo, toàn đội phải cố gắng thể hiện tốt hơn”, HLV Thawatchai chia sẻ.

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul hài lòng với tinh thần chiến đấu của các cầu thủ (Ảnh: FAT).

Nói về nguyên nhân thất bại, chiến lược gia người Thái Lan cho biết phần lớn cầu thủ trong đội hình hiện tại lần đầu được triệu tập lên U23 quốc gia. Vì vậy, ban huấn luyện vẫn cần thêm thời gian để đánh giá đầy đủ năng lực của từng cá nhân.

HLV Thawatchai đặc biệt hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò và tin rằng đội bóng sẽ tiến bộ nếu duy trì sự chuẩn bị nghiêm túc, đồng thời có thêm cơ hội thi đấu cùng nhau.

“Điều khiến tôi tự hào là tất cả đều có tinh thần chiến đấu. Tôi tin rằng nếu các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt về tinh thần và được thi đấu cùng nhau nhiều hơn, họ chắc chắn sẽ tiến bộ”, ông nhấn mạnh.

U23 Thái Lan xem thất bại trước Việt Nam là bài học

HLV Thawatchai đánh giá cuộc đối đầu với U23 Việt Nam mang lại nhiều kinh nghiệm cho quá trình xây dựng và phát triển lực lượng. Nhà cầm quân này xem thất bại 0-3 là cơ hội để các cầu thủ nhận ra những điểm cần cải thiện, qua đó chuẩn bị tốt hơn cho SEA Games và các giải đấu tiếp theo.

“Chúng tôi đã học hỏi được nhiều điều từ đối thủ trong tương lai. Đây là bài học để toàn đội tiếp tục hoàn thiện. Tôi tin rằng những cầu thủ hiện tại sẽ phát triển và đủ khả năng cạnh tranh với U23 Việt Nam trong tương lai”, HLV Thawatchai khẳng định.

U23 Thái Lan thua 0-3 trước U23 Việt Nam (Ảnh: HT).

Bên cạnh vấn đề chuyên môn, chiến lược gia người Thái Lan cũng đặc biệt chú trọng đến thể lực và nguy cơ chấn thương của các cầu thủ. Một số thành viên vừa thi đấu ở cấp CLB vào cuối tuần trước, khiến ban huấn luyện phải tính toán kỹ thời lượng ra sân.

HLV Thawatchai cho biết đội bóng ưu tiên sử dụng những cầu thủ có trạng thái thể lực phù hợp, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ chấn thương để bảo đảm các thành viên trở về CLB trong tình trạng tốt nhất.

“Chúng tôi rất nghiêm túc với vấn đề chấn thương. Ban huấn luyện ưu tiên những cầu thủ không thi đấu hôm Chủ nhật, bởi một số người không có nhiều thời gian ra sân, trong khi những người khác vừa thi đấu hôm thứ Bảy. Chúng tôi phải bảo vệ cầu thủ tối đa và ưu tiên thể trạng để họ trở về CLB trong tình trạng tốt nhất”, ông chia sẻ.

Theo lịch ở lượt trận thứ 2 tại U23 Quốc tế 2026, U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Qatar vào lúc 15h ngày 12/11. Trong khi đó, vào lúc 19h cùng ngày là cuộc đọ sức của U23 Thái Lan vs U23 Qatar.