Man City "ngồi trên đống lửa", đối mặt án kỷ luật lớn nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Man City đang đứng trước cơn bão pháp lý lớn nhất lịch sử Ngoại hạng Anh sau khi một Ủy ban độc lập đưa ra kết luận gây chấn động. Theo tuyên bố chính thức, The Citiznes bị xác định có tội với toàn bộ các cáo buộc liên quan đến vi phạm tài chính trong suốt 9 mùa giải, đồng thời vi phạm phần lớn nghĩa vụ hợp tác trong quá trình điều tra.

Các sai phạm được xác định diễn ra trong giai đoạn từ mùa 2009/10 đến 2017/18. Trong khoảng thời gian này, Man City bị kết luận đã thiết lập hàng loạt hợp đồng “giả” nhằm che giấu bản chất tài chính thực sự.

Man City đối mặt án kỷ luật lớn nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Cụ thể, đội chủ sân Etihad bị cáo buộc thổi phồng doanh thu thông qua các thỏa thuận tài trợ không phản ánh đúng giá trị thực. Đồng thời, CLB cũng sử dụng các cơ chế tài chính để giảm chi phí vận hành trên sổ sách.

Ủy ban độc lập cho rằng những thỏa thuận này có liên quan đến Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), đơn vị sở hữu CLB. Nhiều hợp đồng tài trợ chỉ được chi trả một phần từ đối tác, phần còn lại do ADUG đứng sau hỗ trợ.

Ngoài ra, Man City còn bị phát hiện có các giao dịch “vòng tròn” với Fordham – đơn vị mua quyền hình ảnh cầu thủ. Những thỏa thuận này cũng được cho là nhằm tạo ra bức tranh tài chính có lợi cho CLB.

Tổng giá trị doanh thu bị thổi phồng và chi phí bị làm giảm ước tính lên tới hơn 900 triệu Bảng trong giai đoạn bị điều tra. Điều này khiến các báo cáo tài chính của Man City bị đánh giá là sai lệch và không phản ánh đúng thực trạng.

Ủy ban kết luận rằng Man City đã cố tình lách các quy định về Lợi nhuận và Bền vững của Ngoại hạng Anh cũng như luật Công bằng tài chính của UEFA. Nếu các con số được khai báo chính xác, Man City có thể đã vi phạm giới hạn chi tiêu ở mức nghiêm trọng.

Không chỉ dừng lại ở các sai phạm tài chính, Man City còn bị xác định không hợp tác đầy đủ với quá trình điều tra kéo dài 4 năm. Ủy ban cho rằng Man City đã có những hành động mang tính hệ thống nhằm cản trở và làm gián đoạn quá trình làm rõ vụ việc.

Cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 12/2018 trước khi Ngoại hạng Anh chính thức đưa ra cáo buộc vào tháng 2/2023. Phiên điều trần kéo dài 42 ngày và kết thúc vào tháng 12/2024, với khoảng 7.000 trang tài liệu được xem xét.

Đây được xem là vụ kỷ luật lớn nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, án phạt cụ thể vẫn chưa được công bố và sẽ được quyết định trong một phiên điều trần riêng.

Theo quy định, Ủy ban độc lập có thể áp dụng nhiều hình phạt khác nhau như phạt tiền, trừ điểm hoặc các án kỷ luật thể thao khác. Mọi quyết định cuối cùng sẽ được công bố công khai sau khi hoàn tất.

Man City vẫn có quyền kháng cáo và thời hạn để thực hiện điều này là đến ngày 2/10. Trong lúc chờ phán quyết cuối cùng, đội bóng thành Manchester đang thực sự “ngồi trên đống lửa” trước nguy cơ đối mặt án phạt chưa từng có tiền lệ.

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