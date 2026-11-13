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Mauricio Pochettino đồng ý trở thành HLV trưởng của MU

Thứ Sáu, 19:30, 13/11/2026
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VOV.VN - Mauricio Pochettino chính thức đồng ý trở thành tân thuyển trưởng của MU sau khi Quỷ đỏ sa thải HLV Michael Carrick.

MU đã đạt thỏa thuận với Mauricio Pochettino về việc bổ nhiệm chiến lược gia người Argentina vào vị trí HLV trưởng bắt đầu từ ngày 18/11. Để hoàn tất thương vụ, đội chủ sân Old Trafford cũng thống nhất với LĐBĐ Mỹ về hợp đồng giải phóng Pochettino cùng các cộng sự sau khi họ hoàn thành nhiệm vụ tại ĐT Mỹ.

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HLV Mauricio Pochettino chính thức nhận lời dẫn dắt MU (Ảnh: Reuters)

Pochettino được biết đến với triết lý bóng đá tấn công giàu cường độ, khả năng xây dựng tập thể gắn kết và sự chú trọng vào phát triển năng lực cá nhân của cầu thủ. Nhà cầm quân người Argentina cũng sở hữu kinh nghiệm làm việc ở nhiều môi trường bóng đá đỉnh cao, với dấu ấn đáng kể tại châu Âu.

Bắt đầu sự nghiệp huấn luyện ở Espanyol năm 2009, Pochettino sau đó chuyển đến Southampton và giúp đội bóng thiết lập kỷ lục điểm số tại Ngoại hạng Anh vào năm 2014. Thành công này mở đường để ông dẫn dắt Tottenham, nơi ông có 5 mùa giải trọn vẹn và đưa đội bóng trở thành đối thủ thường xuyên cạnh tranh suất dự Cúp C1 châu Âu.

Đáng chú ý, Tottenham giành quyền góp mặt tại Cúp C1 châu Âu trong 4 mùa liên tiếp dưới thời Pochettino. Nhà cầm quân này còn đưa đội bóng thành London lần đầu tiên vào chung kết giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB năm 2019.

Năm 2021, Pochettino chuyển sang dẫn dắt PSG và giành chức vô địch Ligue 1, Cúp Quốc gia Pháp cùng Siêu cúp Pháp. Đến năm 2023, ông gia nhập Chelsea, trước khi đảm nhận công việc tại ĐT Mỹ và đưa đội bóng vào vòng 16 đội World Cup 2026.

Pochettino sẽ tiếp quản MU trong bối cảnh đội bóng đang trải qua giai đoạn khó khăn tại Ngoại hạng Anh. Quỷ đỏ bước vào kỳ nghỉ dịp FIFA Days tháng 11/2026 với vị trí thứ 18, chỉ giành 8 điểm sau 10 vòng đấu và đã trải qua 8 trận liên tiếp không thắng ở Ngoại hạng Anh.

Đây rõ ràng là nhiệm vụ đầy áp lực đối với chiến lược gia người Argentina ngay khi bắt đầu công việc mới. Người hâm mộ MU kỳ vọng kinh nghiệm cùng triết lý bóng đá của Pochettino sẽ giúp đội bóng sớm cải thiện phong độ và thoát khỏi nhóm cuối bảng.

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