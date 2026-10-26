Mbappe đi vào lịch sử Real Madrid sau trận El Clasico

Mbappe ghi cú đúp bàn thắng vào lưới Barcelona ở vòng 10 La Liga 2026/2027 giúp Real Madrid giành chiến thắng với tỉ số 2-1. Với chiến thắng này, Kền kền trắng thu hẹp khoảng cách với Barcelona xuống còn 3 điểm trong cuộc đua vô địch.

Cá nhân Mbappe, tiền đạo người Pháp đã cán mốc 100 bàn thắng cho Real Madrid. Mbappe trở thành cầu thủ thứ 24 trong lịch sử Real Madrid đạt cột mốc này. Tiền đạo người Pháp đi vào lịch sử khi là một trong bốn cầu thủ chạm mốc 100 bàn nhanh nhất CLB, bên cạnh những huyền thoại như Alfredo Di Stefano, Raul Gonzalez và Cristiano Ronaldo. Hiện tại, Ronaldo hiện giữ kỷ lục ghi bàn cho Real Madrid với 450 pha lập công sau 438 trận.

Mbappe đi vào lịch sử Real Madrid sau trận thắng Barcelona (Ảnh: Reuters).

Chia sẻ với truyền thông sau chiến thắng trước Barcelona, Mbappe cho biết: “Ngôi sao của trận đấu là cả đội bóng, là tập thể. Toàn đội đã cống hiến tất cả ở trận đấu này. Có những thời điểm chúng tôi gặp khó khăn, nhưng cũng có lúc kiểm soát tốt trận đấu. Chiến thắng và tiếp tục cạnh tranh chức vô địch là rất quan trọng. Chúng tôi phải duy trì điều đó. Đây là một trận đấu tuyệt vời, nhưng cũng chỉ mang về 3 điểm”.

Tiền đạo 27 tuổi cũng khẳng định Real Madrid sở hữu đủ chất lượng để chinh phục những mục tiêu lớn: “Ai cũng biết tôi thích ghi bàn và giúp đỡ đội bóng. Nhưng, điều quan trọng nhất là chiến thắng của tập thể. Nếu muốn đạt được mục tiêu trong mùa giải này, chúng tôi phải thi đấu đoàn kết như một khối thống nhất”.