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Mbappe lập kỷ lục khó tin ở sân chơi World Cup

Thứ Ba, 10:40, 23/06/2026
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VOV.VN - Mbappe lập kỷ lục khó tin ở sân chơi World Cup khi lần thứ 6 ghi ít nhất một cú đúp ở sân chơi lớn nhất thế giới.

Sáng nay (23/6), Pháp giành chiến thắng 3-0 trước Iraq ở lượt trận thứ hai bảng I World Cup 2026. Chiến thắng này giúp đoàn quân của HLV Didier Deschamps ghi tên mình vào vòng knock-out sớm một lượt trận.

Với cú đúp vào lưới Iraq, Mbappe đã nâng tổng số bàn thắng tại World Cup lên con số 16, chỉ còn kém kỷ lục 18 bàn mà Lionel Messi đang nắm giữ. Ở tuổi 27, tiền đạo người Pháp đang đứng trước cơ hội lớn để vượt qua huyền thoại Argentina và trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

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Mbappe tỏa sáng giúp Pháp đè bẹp Iraq.

Theo thống kê của Opta, Mbappe còn trở thành cầu thủ thứ tư trong lịch sử World Cup ghi từ hai bàn trở lên ở ba trận liên tiếp. Trước đó, chỉ có ba tượng đài từng làm được điều này là Sandor Kocsis của Hungary năm 1954 với chuỗi 4 trận, Guillermo Stabile của Argentina tại kỳ World Cup đầu tiên năm 1930 và Lionel Messi năm 2026. 

Hiệu suất ghi bàn ở Mbappe rất đáng nể khi anh ghi 16 bàn/16 trận. Không những vậy, đây cũng là lần thứ sáu Mbappe ghi ít nhất một cú đúp ở World Cup, thành tích chưa một cầu thủ nào trong lịch sử có thể chạm tới. 

Bên cạnh Mbappe, Ousmane Dembele cũng ghi dấu ấn với bàn thắng đầu tiên tại một giải đấu lớn sau 20 trận, trong khi Michael Olise có trận đấu bùng nổ với 2 kiến tạo. Trên băng ghế chỉ đạo, Didier Deschamps chạm mốc 16 chiến thắng tại World Cup, cân bằng thành tích của huyền thoại Helmut Schon.

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HLV Scaloni nói điều bất ngờ về Messi

VOV.VN - HLV Scaloni của Argentina thừa nhận, ông cảm thấy đôi chút mệt mỏi trước những câu hỏi bất tận về các kỷ lục liên tiếp bị xô đổ bởi Lionel Messi.

PV/VOV.VN
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