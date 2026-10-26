Mbappe tỏa sáng rực rỡ, Real Madrid thắng kịch tính Barca

Mbappe tỏa sáng giúp Real Madrid thắng Barca ngay tại Camp Nou. (Ảnh: Reuters)

Dù bị đánh giá thấp hơn Barca trước trận Siêu kinh điển, Real Madrid đã thể hiện chiến thuật hợp lý và bản lĩnh thi đấu đáng nể trong chuyến làm khách tại Camp Nou. Trong ngày Marc Cucurella khóa chặt Lamine Yamal, Real Madrid từng bước hóa giải lối chơi của Barca rồi tạo ra lợi thế.

Đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 41 sau tình huống tấn công bên cánh trái. Diomande thoát xuống rồi tung đường căng ngang khó chịu, trung vệ Gerard Martin lúng túng phá bóng trúng chân Kylian Mbappe và trái bóng bay thẳng vào lưới khiến sân Camp Nou chết lặng.

Sau bàn mở tỷ số, Real Madrid liên tục tạo ra những cơ hội ngon ăn từ những đợt phản công nhưng không thể tận dụng. Kylian Mbappe và Yan Diomande đều bỏ lỡ những pha đối mặt thủ môn Joao Garcia.

Cucurella khóa chặt Yamal ở trận này. (Ảnh: Reuters)

Raphinha gỡ hòa cho Barca. (Ảnh: Reuters)

Camavinga vào sân từ ghế dự bị và góp công lớn vào bàn ấn định thắng lợi của Real Madrid. (Ảnh: Reuters)

Mbappe ấn định thắng lợi 2-1 cho Real Madrid. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, quyết tâm tấn công của Barca mang về bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 60. Pedri góp công đầu trong bàn gỡ hòa với pha xử lý đẳng cấp để kiến tạo cho Raphinha tung cú dứt điểm thành bàn.

Trận đấu bước vào những phút cuối là lúc HLV đôi bên liên tục thực hiện những sự điều chỉnh và Jose Mourinho đã tỏ ra mát tay hơn Hansi Flick. Tiền vệ Eduardo Camavinga vào sân từ ghế dự bị và có pha xử lý biến ảo để giúp Kylian Mbappe dứt điểm vào lưới trống, mang về chiến thắng 2-1 cho Real Madrid.

Với kết quả này, Real Madrid có 24 điểm và vẫn đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 nhưng rút ngắn cách biệt với ngôi đầu của Barca xuống còn 3 điểm. Atletico Madrid đang đứng nhì bảng với 25 điểm.

15:45 Barca vừa thua PSG 2-4 ngay trước trận Siêu kinh điển. (Ảnh: Reuters) Barca đang dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga với 27 điểm sau khi toàn thắng 9 vòng đầu tiên. Tuy nhiên, thầy trò HLV Hansi Flick vừa đứt chuỗi 11 trận toàn thắng trên mọi đấu trường sau thất bại 2-4 dưới tay PSG ở Cúp C1 châu Âu hồi giữa tuần. Dù vậy, Barca vẫn xứng đáng được đánh giá nhỉnh hơn Real Madrid trước trận Siêu kinh điển khi nắm lợi thế sân nhà. Ngoài ra, Real Madrid còn chịu áp lực phải thắng để rút ngắn cách biệt với đối thủ trên đường đua vô địch La Liga. Real Madrid đang có 3 trận thắng liên tiếp. (Ảnh: Reuters) Real Madrid hiện đứng thứ 3 tại La Liga với 21 điểm. Sự thất thế trên đường đua vô địch ở giải quốc nội là hệ quả sau quãng thời gian thi đấu chệch choạc trong tháng 9 của Kền kền trắng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Jose Mourinho đã trở lại quỹ đạo ổn định trong tháng 10. Real Madrid vừa có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp. Quan trọng hơn, HLV Jose Mourinho đã tìm ra cách kết hợp dàn sao tấn công gồm Jude Bellingham, Arda Guler, Federico Valverde, Kylian Mbappe và Yan Diomande trong đội hình. Theo dự đoán từ siêu máy tính Opta, Barca có 54,4% khả năng giành chiến thắng ở trận này. Trong khi đó, cơ hội chiến thắng của Real Madrid là 26,1%. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 19,5%. 02:08 Đội hình xuất phát: Barca (4-2-3-1): Joan García; João Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Gordon; Raphinha. Dự bị: Szczesny, Livakovic, Balde, Fariñas, Gavi, De Jong, Bernal, Adeyemi, Abdelkarim, Campos, Goren. Real Madrid (4-2-3-1): Lunin; Valverde (c), Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouameni, Bernardo Silva; Diomande, Bellingham, Arda Güler; Mbappé. Dự bị: Mestre, Illia, Militão, Camavinga, Endrick, Alexander-Arnold, Carreras, Espí, Brahim Díaz, Rüdiger, Dumfries, Thiago. Đội hình xuất phát của Barca Đội hình xuất phát của Real Madrid 02:10 Sân Camp Nou trước giờ bóng lăn. (Ảnh: Reuters) CĐV tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt trước trận Siêu kinh điển. (Ảnh: Reuters) Ảnh: Reuters Ảnh: Reuters Ảnh: Reuters Ảnh: Reuters Ảnh: Reuters Ảnh: Reuters 03:02 Trận đấu bắt đầu!!! Barca giao bóng Đội hình ra sân của Barca. (Ảnh: Reuters) Đội hình ra sân của Real Madrid. (Ảnh: Reuters) 03:07 3': Sai lầm!!! Trung vệ Huijsen chuyền lỗi bên phần sân Real Madrid và đưa bóng đến thẳng chân Lamine Yamal, nhưng ngôi sao Barca chọc khe thiếu chính xác cho Raphinha. 03:08 4': Cơ hội đầu tiên thuộc về Real Madrid!!! Arda Guler có thời cơ đột phá và dứt điểm vọt xà ngang sau pha xử lý lỗi của Pedri. 03:14 8': Tchouameni thoát thẻ!!! Các khán đài sân Camp Nou la ó dữ dội khi tiền vệ của Real Madrid vào bóng quyết liệt với Xavi Espart nhưng trọng tài quyết định chỉ nhắc nhở thay vì rút thẻ. Tchouameni thoát thẻ phạt sau pha va chạm với Xavi Espart. (Ảnh: Reuters) 03:16 12': Nỗ lực bất thành!!! Diomande khuấy đảo bên cánh trái nhưng không thể thực hiện đường căng ngang trước vòng vây của 2 cầu thủ Barca. 03:19 15': Nguy hiểm!!! Gordon tung cú sút từ ngoài vòng cấm Real Madrid nhưng thủ môn Lunin bắt gọn trái bóng. 03:22 18': KHÔNG VÀO!!! Mbappe xâm nhập vòng cấm nhưng không thể dứt điểm trước sự truy cản của Curbasi. Dù vậy, Mbappe vẫn kịp thực hiện đường chuyền đổi hướng tấn công. Sau đó Arda Guler tung cú sửa lòng về góc xa khiến thủ môn Joao Garcia vất vả cản phá. Mbappe khuấy đảo hàng thủ Barca. (Ảnh: Reuters) 03:26 22': Barca đáp trả!!! Raphinha tung cú sút vọt xà ngang từ ngoài vòng cấm. Trong tình huống này, trung vệ Konate đã truy cản rất quyết liệt khiến Raphinha không thể có pha ra chân như ý. 03:27 23': ĐÁNG TIẾC!!! Raphinha tung cú sút chệch cột dọc trong gang tấc sau pha đánh gót chuyền bóng tinh tế của Gordon. 03:29 26': Quỹ đạo bất ngờ!!! Cú sút của Arda Guler đưa bóng đập chân hậu vệ Barca đổi hướng đi sạt xà ngang. 03:32 30': Barca thay người bất đắc dĩ!!! Xavi Espart dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Balde. Barca tổn thất lực lượng ngay trong hiệp 1. (Ảnh: Reuters) 03:37 35': KHÔNG VÀO!!! Gordon xâm nhập vòng cấm Real Madrid rồi tung cú sút từ góc hẹp nhưng không thắng được thủ môn Lunin. 03:45 41': VÀO!!! Barca 0-1 Real Madrid Cucurella châm ngòi cho đợt tấn công bên cánh trái của Real Madrid. Diomande thoát xuống rồi thực hiện cú vẩy má ngoài để căng ngang. Trung vệ Gerard Martin phá bóng đập chân Mbappe bay thẳng vào lưới. Bóng đập chân Mbappe bay vào lưới sau pha cản phá của Gerard Martin. (Ảnh: Reuters) Mbappe đưa Real Madrid vượt lên dẫn trước sau tình huống đầy bất ngờ. (Ảnh: Reuters) 03:47 43': BARCA SUÝT GỠ HÒA!!! Hàng phòng ngự Real Madrid lúng túng khi Barca tăng tốc. Trái bóng lập bập nảy tới đúng vị trí của Lamine Yamal trong thế đối mặt thủ môn, nhưng tiền đạo này lại dứt điểm ra ngoài. 03:49 45': BÓNG DỘI CỘT DỌC!!! Khung thành Barca rung chuyển sau pha dứt điểm của Mbappe nhưng trọng tài xác định ngôi sao của Real Madrid đã việt vị. 03:50 45'+1: BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC!!! Diomande thoát xuống đối mặt thủ môn Joao Garcia nhưng dứt điểm chệch cột dọc. Diomande bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho Real Madrid. (Ảnh: Reuters) 03:51 Hiệp 1 kết thúc!!! Real Madrid nắm lợi thế dẫn trước Barca 1-0 khi bước vào giờ nghỉ. 04:09 Hiệp 2 bắt đầu!!! Real Madrid giao bóng 04:10 46': Thẻ vàng!!! Tchouameni lĩnh án phạt sau pha phạm lỗi với Curbasi. 04:15 50': Barca thót tim!!! Real Madrid tạo ra tình huống 2 đấu 1 trong đợt phản công nhưng trung vệ Gerard Martin có pha phòng ngự xuất sắc khi đối đầu với Bellingham và Mbappe. 04:18 54': Barca tiếp tục thoát hiểm!!! Balde lùi về phá bóng giải nguy ngay trước khi Mbappe kịp đối mặt thủ môn Joao Garcia. Balde cứu Barca thoát hiểm trước pha thoát xuống của Mbappe. (Ảnh: Reuters) 04:24 60': VÀO!!! Barca 1-1 Real Madrid Pedri có pha xử lý đẳng cấp để tung đường chuyền dọn cỗ cho Raphinha. Đội trưởng Barca thực hiện cú sút "xâu kim" Bellingham và đánh bại thủ môn Lunin. Raphinha gỡ hòa cho Barca. (Ảnh: Reuters) 04:26 61': Real Madrid thay người!!! Valverde rời sân nhường chỗ cho Dumfries. 04:29 65': REAL MADRID THOÁT BÀN THUA TRÔNG THẤY!!! Thủ môn Lunin bay người cứu thua xuất thần trước pha đánh đầu cận thành của Gerard Martin ở tình huống phạt góc. 04:34 68': KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN!!! Bóng chạm tay Balde trong vòng cấm Barca nhưng trọng tài xác định cầu thủ này không cố tình dùng tay chơi bóng và khiến Mbappe phản ứng dữ dội. Mbappe đòi phạt đền bất thành. (Ảnh: Reuters) 04:35 69': Sai lầm!!! Konate có pha xử lý bất cẩn và suýt bị Raphinha cướp bóng trong vòng cấm Real Madrid nhưng thủ môn Lunin kịp sửa sai cho đồng đội. 04:38 73': Real Madrid thót tim!!! Diomande để mất bóng trước vòng cấm, Yamal thực hiện cú vẩy má ngoài kiểu nửa chuyền nửa sút nhưng Raphinha không kịp dứt điểm nối. Barca không thể tận dụng sai lầm của Real Madrid. (Ảnh: Reuters) 04:38 74': Barca thay người!!! De Jong thế chỗ Fermin Lopez ở hàng tiền vệ. 04:42 78': KHÔNG VÀO!!! Lamine Yamal nhảy múa giữa vòng vây cầu thủ Real Madrid rồi tung cú sút chệch cột dọc trong gang tấc. Yamal tỏ ra kém duyên ở trận đấu này. (Ảnh: Reuters) 04:44 80': Real Madrid thay người!!! Bernardo Silva rời sân nhường chỗ cho Camavinga. 04:48 83': Thẻ vàng!!! Gordon phạm lỗi với Arda Guler để ngăn đợt tấn công của Real Madrid. 04:50 85': Barca điều chỉnh hàng công!!! Jesus, Adeyemi vào thay Raphinha, Gordon. 04:51 87': VÀO!!! Barca 1-2 Real Madrid Camavinga vượt qua Curbasi rồi căng ngang dọn cỗ để loại bỏ thủ môn Joao Garcia. Mbappe dễ dàng dứt điểm vào lưới trống, tái lập thế dẫn bàn cho Real Madrid. Mbappe lập cú đúp trên sân Camp Nou. (Ảnh: Reuters) 04:58 90'+2: Real Madrid thay người!!! Carlos Espi, Alexander-Arnold vào thế chỗ Diomande, Arda Guler. 05:01 90'+5: Căng thẳng!!! Balde nổi nóng và có pha phạm lỗi thô bạo với Mbappe kéo theo màn tranh cãi giữa cầu thủ đôi bên. Trọng tài đã rút thẻ vàng với Balde và Adeyemi. 05:01 HẾT GIỜ!!! Real Madrid giành chiến thắng 2-1 trước Barca ngay trên sân Camp Nou.

Trận Siêu kinh điển giữa Barca và Real Madrid sẽ mang đến bữa tiệc bàn thắng hấp dẫn cho khán giả khi quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám của bóng đá thế giới. Sức nóng của trận đấu càng tăng cao khi kết quả trên sân Camp Nou sẽ có tác động mạnh tới cuộc đua vô địch La Liga mùa này.

Đây là trận Siêu kinh điển thứ 265 trong lịch sử và thành tích đối đầu giữa hai đội đang rất cân bằng. Barca có 106 chiến thắng, Real Madrid có 106 chiến thắng và đôi bên hoà 52 trận.

Đáng chú ý, trận Siêu kinh điển này diễn ra ngay trước lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026 và một loạt ứng viên nặng ký cho danh hiệu như Lamine Yamal, Rodri, Kylian Mbappe hay Jude Bellingham sẽ có dịp đối đầu trực tiếp.

Về lực lượng, Barca sẽ thiếu vắng Eric Garcia, Dani Olmo, Jules Kounde, Andreas Christensen, Roony Bardghji vì chấn thương. Real Madrid không có sự phục vụ của Vinicius vì án treo giò còn Raul Asensio, Ferland Mendy và Rodrygo dính chấn thương.

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