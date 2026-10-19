Mbappe và Yan Diomande rực sáng, Real Madrid thắng đậm Sevilla

Arda Guler mở tỷ số, Mbappe nhân đôi cách biệt

Ở trận đấu này, Real Madrid nhập cuộc chủ động nhưng gặp sự kháng cự từ Sevilla trong những phút đầu. Phút 15, Ruben Vargas bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho đội khách khi cú đá bồi đi chệch cột dọc. Ba phút sau, Federico Valverde tung cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bóng chạm người Mbappe và không đi trúng đích.

Arda Guler ghi bàn thắng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm (Ảnh: Reuters).

Sau khoảng thời gian đầu thi đấu giằng co, Real Madrid bắt đầu tạo ra khác biệt. Phút 30, Arda Guler nhận đường chuyền của Yan Diomande rồi tung cú sút quyết đoán vào góc cao, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 1-0.

Bảy phút sau, Mbappe thể hiện khả năng xử lý cá nhân xuất sắc. Tiền đạo người Pháp vượt qua hàng phòng ngự Sevilla trước khi rê qua cả thủ môn đội khách để ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Kền kền trắng.

Sau khi để thủng lưới 2 bàn, Sevilla nỗ lực tìm bàn gỡ trước khi hiệp một kết thúc nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Real Madrid. Hai đội bước vào giờ nghỉ với lợi thế hai bàn nghiêng về đội chủ nhà.

Yan Diomande ghi siêu phẩm

Bước sang hiệp hai, Real Madrid tiếp tục duy trì sức ép. Phút 55, Chidera Ejuke có cơ hội đối mặt thủ môn đội chủ nhà nhưng dứt điểm vọt xà. Đến phút 61, Real Madrid được hưởng phạt đền sau tình huống Castrin phạm lỗi trong vòng cấm. Mbappe thực hiện thành công cú sút ở phút 63, nâng tỷ số lên 3-0.

Mbappe ghi cú đúp vào lưới Sevilla (Ảnh: Reuters).

Mặc dù bị thủng lưới 3 bàn, nhưng Sevilla không bỏ cuộc, họ chơi đầy nỗ lực và có bàn rút ngắn cách biệt ở phút 80. Manuel Bueno tận dụng đường phối hợp với Lucas Stassin để tung cú sút hiểm hóc ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3.

Yan Diomande ghi siêu phẩm ấn định chiến thắng (Ảnh: Reuters).

Tuy nhiên, đội chủ nhà nhanh chóng đáp trả. Chỉ hai phút sau, Yan Diomande nhận đường chuyền của Aurelien Tchouameni, cầu thủ này đi bóng lắt léo trước vòng cấm địa rồi tung cú sút uy lực vào góc cao, ấn định chiến thắng 4-1 cho Real Madrid.

Với chiến thắng này, Real Madrid có được 21 điểm sau 9 vòng đấu, đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga 2026/2027, kém đội dẫn đầu Barca 6 điểm. Trong khi đó, Sevilla đứng thứ 6 với 14 điểm.