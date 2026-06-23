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Messi chính thức độc chiếm kỷ lục ghi bàn của World Cup

Thứ Ba, 04:59, 23/06/2026
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VOV.VN - Messi chính thức độc chiếm kỷ lục ghi bàn của World Cup sau cú đúp vào lưới của ĐT Áo rạng sáng 23/6.

Rạng sáng 23/6, Messi ghi cú đúp vào lưới ĐT Áo bằng các bàn thắng ở phút 38 và 90+5. Nếu không đá hỏng quả phạt đền ở phút thứ 9, số bàn thắng của M10 đã có thể tăng lên. 

messi chinh thuc doc chiem ky luc ghi ban cua world cup hinh anh 1
Ảnh: Reuters. 

2 bàn thắng của Messi trong trận này giúp ĐT Argentina thắng ĐT Áo 2-0, sở hữu trọn vẹn 6 điểm sau 2 trận toàn thắng. Thành tích này cũng giúp đội ĐKVĐ tiến vào vòng 32 đội của World Cup 2026. 

Không chỉ có vậy, 2 pha lập công mới nhất đưa Messi chính thức độc chiếm vị trí dẫn đầu trong danh sách những người ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup (tính đến trước trận ĐT Pháp gặp ĐT Iraq). 

Cầu thủ sinh năm 1987 đã có tổng cộng 18 bàn thắng ở các kỳ World Cup, vượt xa 2 bàn so với người xếp sau là Miroslav Klose (cựu tiền đạo của ĐT Đức). 

Tính đến lúc này, Messi đã ghi được 5 bàn ở World Cup 2026, 7 bàn ở World Cup 2022, 1 bàn ở World Cup 2018, 4 bàn ở World Cup 2014 và 1 bàn ở World Cup 2006. 

Cột mốc tiếp theo mà Messi hướng tới sẽ là con số 20 bàn thắng ở các kỳ World Cup, điều anh có thể đạt được trong trận đấu với Jordan vào 9h ngày 28/6 tới. 

PV/VOV.VN
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