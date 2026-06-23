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Messi lập kỷ lục đá hỏng phạt đền tại World Cup

Thứ Ba, 09:27, 23/06/2026
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VOV.VN - Lionel Messi lập kỷ lục đá hỏng phạt đền tại World Cup khi bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m trong trận Argentina thắng Áo 2-0.

Lionel Messi đã vượt qua Miroslav Klose để trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup với 18 lần xé lưới đối thủ, sau khi lập cú đúp trong trận Argentina 2-0 Áo. Đồng thời, siêu sao 38 tuổi cũng lập kỷ lục cầu thủ đá hỏng phạt đền nhiều nhất lịch sử World Cup sau trận đấu này.

Tại cuộc đọ sức với Áo, Lionel Messi đã sút hỏng phạt đền ở phút thứ 9 trước khi ghi bàn ở phút 38 và 90+5. Theo thống kê của Opta, Lionel Messi đã bỏ lỡ 3 quả phạt đền tại đấu trường World Cup, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác.

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Messi đá hỏng phạt đền trong trận Argentina thắng Áo 2-0. (Ảnh: Reuters)

Trong quá khứ, Lionel Messi từng đá hỏng phạt đền trong trận gặp Iceland tại World Cup 2018 và trận gặp Ba Lan tại World Cup 2022. Như vậy, siêu sao người Argentina đã bỏ lỡ 3 quả phạt đền trong 3 kỳ World Cup liên tiếp.

Ngoài ra, Lionel Messi cũng là cầu thủ nắm giữ kỷ lục về số lần thực hiện phạt đền tại World Cup với 7 lần bước lên chấm 11m. Trong khi đó, với 4 pha đá phạt đền thành công, Lionel Messi còn kém 1 bàn so với kỷ lục ghi bàn từ chấm phạt đền ở World Cup do Harry Kane nắm giữ (5 bàn cho Anh).

Với chiến thắng 2-0 trước Áo, Argentina đã sớm giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026. Lionel Messi cũng đang dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới của giải đấu với 5 bàn thắng. Ở lượt trận cuối bảng J, Argentina sẽ gặp Jordan lúc 9h ngày 28/6.

 

Hoàng Long/VOV.VN
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